Ketnet Junior zorgt met gloednieuw educatief aanbod voor extra veel plezier tijdens paaspauze

Foto: Ketnet - © VRT 2021

Met het uitgebreide aanbod tijdens de paaspauze zorgt Ketnet Junior ervoor dat de allerkleinsten geen kans hebben om zich te vervelen. Zo vullen we de volgende weken leuk én zinvol in voor de peuters en kleuters en zet Ketnet Junior extra in op beweging, leesplezier en fantasie.