Ketnet en 13 kinderzenders roepen 12 november uit tot Europese Vriendschapsdag

Ketnet zingt en danst voor vriendschap met de actie #SayHi Corona overheerst het leven, niet enkel van volwassenen maar ook van kinderen. Daarom slaan Ketnet en dertien kinderzenders uit de hele wereld de handen in elkaar en roepen ze 12 november uit tot Europese Vriendschapsdag.

Met de actie #SayHi willen ze kinderen een lichtpunt bieden en de vriendschap vieren.

Tijdens de lockdown in het voorjaar gaf maar liefst 97% van de kinderen aan hun vriendjes te missen (cijfers VRT Studiedienst). En ook in een onderzoek van de Kinderrechtencommissaris in mei, gaf zo goed als de helft van de kinderen aan dat ze zich eenzamer voelen (47,2%). Daarom wil Ketnet met de actie #SayHi vriendschap en het belang ervan in de kijker zetten. In alle deelnemende landen weerklinkt op 12 november om 12 uur gelijktijdig hetzelfde lied, met een tekst in eigen taal én zullen alle kinderen dansen en zingen voor vriendschap. Ketnet pakt uit met het nummer Samen Supersterk gezongen door de Ketnet-wrappers. Met deze actie wil Ketnet kinderen een positief verhaal brengen over vriendschap en het belang ervan.

'Ketnet wil kinderen met elkaar verbinden, ook tijdens coronatijden waar iedereen afstand moet houden en het sociale leven van kinderen voor een deel stilvalt. Ketnet nam samen met NRK (Noorwegen) het initiatief voor deze actie. We zijn dan ook enorm fier dat we samen met kinderzenders uit dertien andere landen een positief verhaal naar de Ketnetters kunnen brengen', zegt Annemie Gulickx, Netmanager Ketnet.

De komende weken roept Ketnet op om deel te nemen aan deze actie. Ketnetters thuis, of in de school kunnen aan de slag met deze actie. Zo kunnen er onder meer vriendschapsbandjes geknutseld worden, waarmee de Ketnetters hun vriendjes kunnen uitnodigen en de conversatie rond vriendschap kunnen aangaan. Ook de choreografie en de songtekst van het nummer Samen Supersterk kunnen de Ketnetters terugvinden op Ketnet.be.

#SayHi is een samenwerking van de EBU tussen Ketnet, CR (Tsjechië), GPB (Georgië), Kika/ ZDF (Duitsland), MTVA (Hongarije), Rai (Italië), NHK (Japan), RTK (Kosovo), LRT (Litouwen), NRK (Noorwegen), RTVSLO (Slovenië), RTVE (Spanje) en ORF (Oostenrijk).