Kerstspecial 'F.C. De Kampioenen' nu ook op dvd

Goed nieuws voor de fans van 'F.C. De Kampioenen'. Kerstmis vieren op 1 april, het kan! Mijn gedacht! Dan verschijnt de kerstspecial op dvd in een unieke box. Naast de extra lange special zitten er ook nog heel wat extraatjes bij.

Dertig jaar na het begin en tien jaar na de laatste aflevering kregen 'F.C. De Kampioenen' eindelijk een kerstspecial. Het werd meteen één van de best bekeken programma's ooit.



Het oorspronkelijke plan was om 8 afleveringen te draaien en uit te zenden in oktober 2020 om het dertigjarige bestaan van 'F.C. De Kampioenen' te vieren. Door het overlijden van Johnny 'Xavier' Voners op 18 maart 2020 werden de plannen aangepast. De 8 afleveringen werden vervangen door een extra lange aflevering waarin hulde wordt gebracht aan Johnny Voners.

Kerst was dé gelegenheid om samen te komen en terug te blikken op 30 jaar De Kampioenen. De kerstaflevering verbrak het kijkcijferrecord van 2020 met 2,3 miljoen kijkers. Zo werd het niet alleen het best bekeken programma van 2020, maar ook een van de best bekeken programma's ooit. Een mooiere hulde kan er niet zijn.

Kerstspecial op dvd

Op 1 april verschijnt de kerstspecial op dvd. In de box zit niet alleen een dvd met de extra lange kerstaflevering, maar ook een dvd met de making off van de aflevering en interviews met de acteurs. De Kampioenen hebben ook voor een leuk cadeautje gezorgd; een exclusieve puzzel van de cast van net geen 100 stukjes, die in een apart vakje in de box zit.

Zo bestel je de dvd-box van de Kerstspecial!