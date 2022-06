Kawtar en Sander krijgen rapport op laatste dag van 'De MNM Blokhut'

'De MNM Blokhut' in Gent zit erop! Kawtar en Sander overleefden maar liefst veertien dagen in 'De MNM Blokhut'. Samen zorgden ze voor 338 uur radio om de blokkende studenten in Vlaanderen en Brussel een hart onder de riem te steken.

Maar ze ​kropen ook opnieuw achter de boeken en legden samen maar liefst negen examens af in het middelbaar onderwijs. Van Engels tot praktijk haarzorg, van economie tot metselen. De resultaten zorgden voor de nodige verbazing want ze behaalden slechts twee buizen en slaagden voor maar liefst zeven examens. Zij kunnen nu genieten van een welverdiende vakantie en hopelijk volgend jaar een nog betere prestatie afleggen.

'Samen blokken met al die andere studenten, da’s gewoon een grote teambuiling. Ik heb ook geleerd dat er niet zoiets bestaat als een makkelijk examen, elk examen is op een bepaalde manier moeilijk. Mijn examen haarzorg zal ik bijvoorbeeld nooit meer vergeten, telkens als ik langs een kapsalon loop voel ik nog een lichte angst', vertelt Sander Gillis.

'Door zelf examens te doen hebben we echt gevoeld wat studenten meemaken en beseft dat je niet moet onderschatten hoe zwaar zo’n examenperiode kan zijn. We hebben twee weken overleefd met een gigantisch slaaptekort, maar de dagelijkse berichtjes van luisteraars die zich echt gesteund voelden deden me toch elke ochtend weer de slaap uit m’n ogen vegen. Ik hoop wel dat we niet moeten terugkomen in augustus', zegt Kawtar Ehlalouch.

'De MNM Blokhut' in cijfers

- 1 Woodrow Wilsonplein in Gent

- 2 MNM Dj's: Sander Gillis en Kawtar Ehlalouch

- 8 blokbonussen (extra leuke blokmomenten waardoor Kawtar en Sander konden blokken in onder andere het MSK in Gent, in de Ghelamco Arena, op het Gravensteen,...)

- 16 blokconcerten (van onder andere Laura Tesoro, Niels Destadsbader, Pommelien, Camille, Grace, Metejoor)

- 17 blokparty’s (met onder andere Start To DJ-winnaars 5napback, Voltage en Tola OG, maar ook Regi, DJ Licious, Omdat Het Kan Soundsystem en de Bromeo’s)

- 30 BV’s op bezoek (onder andere Sven De Leijer, Otto Jan Ham, Viktor en Marie Verhulst, Nina Derwael, Aaron Blommaert,...)

- 338 uur radio

- 1289 blokrequests gedraaid

- Meer dan 60.000 berichten in de MNM-app van blokkende studenten

- De hashtag #MNMBlokhut op TikTok werd meer dan 2,8 miljoen keer bekeken

- Aantal keer dat Sander ‘ben jij een buizerd?’ heeft gevraagd aan een luisteraar: ontelbaar

Een knallende zomer bij MNM

MNM trekt vanaf vrijdag de zomer op gang met het 'MNM Party Weekend' met een weekend lang de beste DJ-sets op je radio. Vanaf maandag start op MNM de zomerprogrammatie met een bekende stem in de ochtend. Wanne Synnave presenteert in juli en augustus de ochtendshow op MNM. Hij krijgt elke ochtend van 6.00 tot 9.00 uur het gezelschap van een bekende gast. Pommelien Thijs, Yemi Oduwale, Celine Van Ouytsel, Jonatan Medart en Charlotte Sieben zijn deze zomer de vaste gasten van Wanne.

MNM de hele zomer live vanuit Blankenberge

MNM trekt deze zomer naar zee en maakt iedere dag live radio van 10.00 tot 22.00 uur vanop de zeedijk van Blankenberge. Kom en duik samen met de MNM-dj’s het water in. Elk weekend kun je kennismaken met de leukste watersporten: surfen, suppen, kanoën,... Heb je het nog nooit gedaan, en wil je het graag eens beleven? Het kan deze zomer, samen met MNM.

Een zomer vol jong talent met de 'MNM Summer Squad' en 'MNM Start To DJ'

MNM stuurt deze zomer een bende jonge reporters het land in. De 'MNM Summer Squad' gaat naar de luisteraars toe en doet verslag over jouw zomer. De leukste festivals en concerten, maar ook zomerbars en alle andere plekken waar de MNM-luisteraar de zomer beleeft. De 'MNM Summer Squad' bestaat uit vijf talentvolle jongeren.

Anneleen Debaveye (19) uit Antwerpen. Ze studeert kinesitherapie in Antwerpen en houdt er van om haar leven te delen op sociale media aan de hand van filmpjes en stories. Ze is influencer en vooral een heel bezige bij. ​

Ivo Shimwa (25) uit Brussel studeerde Audiovisuele Kunsten Montage aan het RITCS. Hij werkte al voor Canvas en 'Iedereen Beroemd' en vindt niets leuker dan mensen te inspireren via video en fotografie. ​

Hariette Sylva (20) uit Leuven is vooral gekend van haar TikTok-account @Miss.Sylva. Ze was één van de 21 jongerenambassadeurs van #DWW in 2021 en maakt binnenkort ook haar debuut op het grote scherm in de nieuwe langspeelfilm 'FOMO'.

Laurins Dursin (27) uit Kortrijk runt zijn eigen marketingbureau, danst en speelt piano. Dat speelt hij ook heel graag uit op social media. Hij plaatst vaak prachtige foto’s op zijn social media en houdt ook, naar eigen zeggen, van een tapas avond of een zomerse BBQ. ​

Anushka Melkonian ken je al langer bij MNM. Ze presenteerde al verschillende programma’s en heeft ​ haar eigen podcast samen met Kawtar Ehlalouch, 'Bless The Mess'. Momenteel speelt ze in de telenovelle 'Lisa', de rol van Olivia.

Voor het twaalfde jaar op rij gaat MNM op zoek naar de strafste jonge dj van het moment tijdens 'MNM Start To DJ'. Wie treedt in de voetsporen van onder andere 5NAPBACK, Manuals en Voltage? De hele zomer lang hoor je elke dag een Start To DJ-kandidaat op de radio. Tijdens de finale op het strand van Blankenberge gaan we op zoek naar de winnaar die komend jaar de titel van 'MNM Start To DJ'-winnaar mag dragen.