Kawtar en Keyaert stoppen met ochtendshow op MNM

Maandagochtend kondigden Kawtar Ehlalouch en Robin Keyaert aan dat ze na drie mooie radioseizoenen afscheid nemen van de ochtendshow op MNM.

Tot aan het begin van de zomer staan Kawtar en Robin nog elke dag samen op. Op vrijdag 28 juni nemen ze dan, samen met de luisteraars, afscheid van de ochtendshow.

Robin Keyaert: 'De voorbije 3 seizoenen waren een waanzinnig avontuur. Ik ben extreem dankbaar dat ik samen met Kawtar de luisteraar mocht wakker maken. Dat is een voorrecht en iets wat ik voor altijd zal koesteren. Nu is het tijd voor andere dingen en dat ik op 2 september mijn dochter zelf aan de schoolpoort kan afzetten voor haar eerste schooldag, daar word ik heel gelukkig van.'

Kawtar Ehlalouch: 'Ik heb mij de afgelopen jaren ongelooflijk hard geamuseerd in de ochtendshow. Maar na vijf jaar vroeg opstaan is het tijd voor iets anders bij MNM. Ik ben superblij dat ik in de toekomst nog nieuwe herinneringen mag maken met alle luisteraars. Maar nu eerst nog focussen op de laatste extra speciale shows en dan eens goed slapen!'

Drie seizoenen Kawtar & Keyaert

Kawtar staat al sinds september 2019 op met de MNM-luisteraar. In het begin aan de zijde van Peter Van de Veire, maar sinds 16 april 2022 nam ze het roer van de ochtendshow over, samen met Robin Keyaert. Het duo stond altijd klaar voor de MNM-luisteraar met de juiste muziek, het nieuws van de dag en vooral een goeie portie humor en enthousiasme.

Robin en Kawtar nemen afscheid in stijl. Tijdens de laatste week van hun ochtendshow, is er elke dag live-muziek van een bekende Belgische artiest. Op vrijdag 28 juni zal Clouseau het all-time favoriete nummer van de gasten uit de podcast 22 minuten stomme vragen brengen. Elke dag worden Kawtar en Robin ook verrast met een onaangekondigde gast die graag mee afscheid wil nemen van de ochtendshow.

Kawtar en Robin blijven ook na de zomer belangrijke sterkhouders voor MNM. Waar en wanneer ze te horen zullen zijn, maakt de zender aan het eind van de zomer bekend. Ook de plannen voor een nieuwe ochtendshow worden aan het eind van de zomer bekend gemaakt.

Tot die tijd nodigen Robin en Kawtar iedereen uit om de laatste afleveringen niet te missen en samen met hen een feestelijk afscheid te vieren. Morgen organiseren Robin en Kawtar een picnic met de MNM-luisteraars, met live muziek van Berre.