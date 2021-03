'Karrewiet' stelt kindervragen over corona aan Alexander De Croo

Vier Ketnetters stellen pittige vragen over de coronacrisis aan de baas van ons land, premier Alexander De Croo. Dat gesprek werd woensdag opgenomen en wordt donderdag 11 maart uitgezonden in 'Karrewiet'.

Na een oproep vorige week stuurden de jonge kijkers massaal vragen in voor de premier. Vier van hen kregen de kans om de vragen zelf te stellen aan premier De Croo in de 'Karrewiet'-studio.

Karrewiet-gezicht Jelle Mels: 'Door de coronacrisis zitten ook heel veel kinderen met vragen. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat die vragen beantwoord worden. Daarom zijn we blij dat de premier langskomt bij 'Karrewiet'.'

Onder meer de volgende vragen komen aan bod:

Waarom wordt er nu pas naar kinderen geluisterd?

Waarom krijgen wij geen vaccin, want wij willen ook veilig zijn?

Wat is het eerste dat u zeker wil doen als corona gedaan is?

Waarom mag ik geen verjaardagsfeestje doen met de kinderen van mijn klas bij mij thuis, ik zie ze toch ook al op school?

Het gesprek met premier Alexander De Croo is te zien op donderdag 11 maart om 17.55 uur in 'Karrewiet' op Ketnet, Ketnet.be of in de Ketnet-app.

Na de uitzending komt bovendien een vlog online waarin 'Karrewiet'-gezicht Mariam het interview achter de schermen in beeld brengt: de aankomst van premier De Croo (op een step!), het klaarmaken van de kinderen en het gesprek zelf. Alles wat je niet op tv ziet, zie je in de vlog! Die verschijnt donderdag 11 maart om 18.00 uur op Ketnet.be en de Ketnet app net zoals op de online kanalen van 'Karrewiet' (YouTube en Instagram).