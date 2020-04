Kürt Rogiers presenteert vanaf zaterdag 'LEGO MASTERS'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Vanaf nu zaterdag 11 april om 20.25 uur presenteert Kürt Rogiers samen met zijn Nederlandse co-host Ruben Nicolai 'LEGO MASTERS', een programma dat heel wat mensen en kinderen op ideeën kan brengen om thuis tijd door te brengen en creatief te zijn in deze coronatijden.

8 duo’s. 5 eliminaties. 3 finalisten, 1 winnend duo. 25.000 euro. Acht duo's uit Vlaanderen en Nederland gaan met elkaar de kleurrijke competitie aan in de strijd om de titel van 'LEGO MASTER 2020'. In elke aflevering worden de duo’s uitgedaagd met bijzondere opdrachten die ze binnen een bepaald aantal uur moeten volbrengen en waarna een spannende eliminatie volgt.

In de eerste aflevering op zaterdag 11 april om 20.25 worden de deelnemers meteen serieus getest. In vijftien uur (!) moeten ze een manshoog bouwwerk naar eigen ontwerp opleveren waarvoor ze al hun bouwskills én fantasie en creativiteit moeten inzetten. Gelukkig hebben ze de brickshop, waar maar liefst 2,5 miljoen steentjes op hen liggen te wachten. En als de topbouwers eindelijk klaar denken te zijn, komen hosts Kürt Rogiers en Ruben Nicolai met een interessante verrassing…

Het koppel Andreas en Arno grijpt deze opdracht aan om even nostalgisch terug te blikken. Hun eerste date was in de bioscoop, en dus ze gaan een cinema bouwen. En niet zomaar eentje, dat mag duidelijk zijn.

Huisvaders Giovanni en David maken een torenhoog gebouw bestaande uit vier kubussen met elk een ode aan de natuurelementen: water, vuur, wind en aarde.

Het Vlaams-Nederlandse duo Eric en Jaco gaat voor een appartementsgebouw met daaronder een winkelcentrum en hobbyvrienden Corneel en Bjorn gaan meteen voor het summum: ze proberen in hun bouwwerk een lift te integreren. Een kunstje dat zelfs Brickmaster Bas, die alle werken zal beoordelen, geen sinecure vindt.

Deze deelnemers nemen het niet alleen op tegen mekaar, maar ook tegen vier Nederlandse duo’s die door en door getraind zijn.

De Vlaamse duo's:

- Koppel Andreas & Arno

- Papa’s David & Giovanni

- Hobbyvrienden Bjorn & Corneel

- Vlaams-Nederlands duo Eric & Jaco

De Brickmaster

De jurering wordt verzorgd door BRICKMASTER Bas Brederode, een expert op het gebied van LEGO. De BRICKMASTER kijkt naar de verhalen achter de indrukwekkende bouwwerken, de schaal van het bouwwerk, de fantasie van de makers en de bouwtechniek van de deelnemers. Bas heeft van kinds af aan met LEGO gebouwd en was altijd grote Star Wars-fan. Na zijn studie industrieel ontwerp solliciteerde hij met succes bij LEGO voor zijn droomvacature: designer voor de LEGO Star Wars collectie. Ondertussen ontwierp hij ettelijke wereldberoemde sets en werkt hij al jaren als senior designer. Dat betekent dat hij onder andere jonge, nieuwe designers opleidt bij LEGO.

'LEGO MASTERS' is een VTM/RTL coproductie, wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van de EndemolShine Group - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.

'LEGO® MASTERS', zaterdag 11 april om 20.25 uur bij VTM.