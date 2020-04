Kürt Rogiers presenteert 'LEGO MASTERS' bij VTM

Vanaf zaterdag 11 april om 20.25 uur presenteert Kürt Rogiers samen met zijn Nederlandse co-host Ruben Nicolai 'LEGO MASTERS', een programma voor het hele gezin: voor ouders die nostalgisch terugdenken aan vroeger en jongeren die overdonderd en geïnspireerd worden door de eindeloze mogelijkheden van 'de steentjes'.

Opzet? De meest oogverblindende, creatieve en fantasierijke bouwwerken maken. Inzet? De titel van 'LEGO MASTER 2020'.

8 duo’s. 5 eliminaties. 3 finalisten, 1 winnend duo. 25.000 euro. Acht duo's uit Vlaanderen en Nederland gaan met elkaar de kleurrijke competitie aan. In elke aflevering worden de duo’s uitgedaagd met bijzondere opdrachten die ze binnen een bepaald aantal uur moeten volbrengen en waarna een spannende eliminatie volgt.

Kürt: 'Het fijne aan LEGO vind ik altijd de creativiteit, de fantasie die oneindig is. Je kan je eigen wereld maken met je eigen bouwwerken, je eigen dorpen, je eigen mensen. En er daarna mee spelen: de mogelijkheden waren eindeloos. Ik brak m’n bouwwerkjes ook zelden af omdat ik er zo trots op was. Tot grote ergernis van mijn moeder. In dit programma kun je net dezelfde boost aan fantasie verwachten. Maar dan nog 100 x beter (lacht).'

De Vlaamse duo's

Koppel Andreas en Pedro

Andreas (22, Mortsel) en Arno (22, Strombeek) delen niet alleen de liefde voor LEGO, maar ook voor elkaar. Ze leerden mekaar via Tinder kennen en zijn net gaan samenwonen. Arno werkt als communicatiemedewerker en LEGO is zijn grote passie, hij heeft Andreas daarmee aangestoken. Andreas volgt een studie tot handelsingenieur. Samen bouwen ze graag praalwagens en televisiesets en Arno maakt daarnaast stop motion-filmpjes van LEGO. Het duo vindt vooral de eindeloze mogelijkheden die de stenen bieden geweldig.

'Sinds ik Arno ken, heb ik de LEGO-microbe zwaar te pakken. Wat begon als mee helpen sorteren, mondde uit in het samen creëren van meesterwerkjes. Als er LEGO én Disney op de doos staat, moeten we het hebben. Wat 'LEGO MASTERS' voor ons is? De ultieme relatietest (lacht)'.

Papa's David en Giovanni

David (42, Deinze) en Giovanni (43, Izegem) werken beide parttime en zorgen daarnaast voor hun kinderen. David is archeoloog en geeft voorlichting over archeologie op scholen met een zelf ontwikkeld LEGO pakket. Giovanni is poetsman, is muzikaal en poëtisch, speelt gitaar en doet aan straattheater. De heren zien LEGO allebei als een creatieve uitlaatklep.

'Enkele jaren geleden kwamen wij mekaar regelmatig eens tegen tijdens LEGO-beurzen, maar verder hadden we niet veel contact. Tot de oproep van 'LEGO MASTERS'. Al snel bleek het ook verder te klikken en voor we het wisten mochten we onze krachten bundelen! Of onze kinderen ook met LEGO spelen? Zeker, maar evenveel met ander speelgoed. We mogen niet overdrijven, anders dromen we continu van de bouwstenen (lacht).'

Hobbyvrienden Corneel en Bjorn

Björn (40, Bilzen) en Corneel (21, Ieper) kennen elkaar via AFOLS United, een club voor LEGO bouwers. Bjorn is software architect en Corneel studeert maatschappelijke veiligheid. Ze wonen allebei aan de andere kant van Vlaanderen maar zien elkaar regelmatig om samen te bouwen. Naast hun passie voor LEGO, en dan met name grote bouwwerken, delen ze ook hun voorkeur in muziek: rock! Het nabouwen van bestaande objecten, is wat hen fascineert.

'Wij kennen elkaar al een tijdje door de LEGO club waarmee we maandelijks samenkomen en beurzen organiseren, maar privé zien we mekaar zelden want we wonen op 2,5u rijden van mekaar. Da’s lang (lacht). Hoe het zal zijn om nu continu samen te leven en bouwen? We zullen zien, maar ik verwacht geen problemen aangezien we ons telkens te pletter amuseren samen. Ondanks het leeftijdsverschil.'

Vlaams-Nederlands duo Eric en Jaco

Eric (61) en Jaco (45) vormen een gemixt duo: de alleenstaande huisvader van 3 kindjes Eric woont in Antwerpen, roostermaker Jaco in Nederland. Ze kenden mekaar nog niet, tot de screenings. Speciaal voor 'LEGO MASTERS' gaan ze de samenwerking aan. Eric is werkzaam als verzekeringsmakelaar en een echte Vlaamse levensgenieter. Hij speelt dagelijks voor het slapengaan met LEGO om even te ontspannen. Jaco werkt als planningsverantwoordelijke op een school en voor hem is LEGO zijn hele leven al zijn grootste hobby. Zo heeft hij LEGO geïntroduceerd op de school waar hij werkt en bouwt hij ook veel digitaal.

'Er kan maar 1 duo de winnaar zijn! Een Vlaams? Een Nederlands? Laat ons die strijdbijl gewoon begraven: wij gaan voor een Vlaams-Nederlandse zege. Pax lage landen! Grootste uitdaging voor ons? Op mekaar ingespeeld geraken, want wij leerden mekaar pas kennen tijdens de screenings en besloten de krachten te bundelen.'

De Nederlandse duo's

Ex-partners Jan en Lola: Jan (29) en Lola (31) zijn sinds een jaar exen, maar zijn nog steeds beste vrienden. Toen ze nog samenwoonden hadden ze op de zolder een LEGO ruimte, waarin ze uren doorbrachten.

Vriendinnen Evelien en Natasja: Evelien (40) en Natasja (40) hebben elkaar ontmoet via Instagram, dankzij hun voorliefde voor LEGO. Natasja werkt bij een supermarkt en Evelien ontwikkelt economielessen als zelfstandig ondernemer.

Vader en zoon Ed en Kasper: Ed (63) en Kasper (37) zijn vader en zoon. Modeontwerper Kasper bouwt zijn hele leven al fanatiek met LEGO en heeft zijn gepensioneerde vader gevraagd om de krachten te bundelen.

Studenten Martijn en Jos: Studenten Martijn (21) en Jos (21) zijn de jongste van alle duo’s. Ze kennen elkaar al hun hele leven en spreken op zondag regelmatig af om samen te bouwen met LEGO.

De Brickmaster

De jurering wordt verzorgd door BRICKMASTER Bas Brederode, een expert op het gebied van LEGO. De BRICKMASTER kijkt naar de verhalen achter de indrukwekkende bouwwerken, de schaal van het bouwwerk, de fantasie van de makers en de bouwtechniek van de deelnemers. Bas heeft van kinds af aan met LEGO gebouwd en was altijd grote Star Wars-fan. Na zijn studie industrieel ontwerp solliciteerde hij met succes bij LEGO voor zijn droomvacature: designer voor de LEGO Star Wars collectie. Ondertussen ontwierp hij ettelijke wereldberoemde sets en werkt hij al jaren als senior designer. Dat betekent dat hij onder andere jonge, nieuwe designers opleidt bij LEGO.

'LEGO MASTERS' is een VTM/RTL coproductie, wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van de EndemolShine Group - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.

De opnames van 'LEGO MASTERS' vonden plaats voor de coronamaatregelen werden ingevoerd.

'LEGO MASTERS', vanaf zaterdag 11 april om 20.25 uur bij VTM.