Julie Vermeire stopt al bij NRJ

Foto: NRJ - © Mediahuis 2020

Julie Vermeire is niet langer ochtend-dj bij radiozender NRJ. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Ze werkt aan een eigen televisieprogramma en heeft ervoor gekozen om daar voorrang aan te geven.

Langer dan drie maanden heeft Julie Vermeire het niet uitgehouden bij het ochtendprogramma van NRJ. Haar plek naast Michaël Joossens werd intussen ingenomen door Jarne Rediers. Julie Vermeire heeft televisieplannen. Ze krijgt in 2021 een programma bij SBS Belgium, het moederbedrijf van de zenders VIER, VIJF en ZES.

NRJ's programmamanager Nathalie Delporte bevestigt het vertrek van Vermeire aan Het Nieuwsblad. 'Toen Julie bij ons begon, spraken we af dat haar tv-werk altijd voorrang zou krijgen. Dat is nu het geval: Julie heeft plannen voor televisie en focust zich komende maanden daarop. Die twee agenda’s vallen moeilijk te rijmen.'

Maar helemaal verdwijnt Julie Vermeire niet bij de radiozender. In januari zal ze opnieuw haar opwachting maken met een wekelijkse rubriek.

LEES OOK: NRJ-dj Julie Vermeire breekt voet door mug

Over de televisieplannen van Julie is momenteel nog geen nieuws. Volgens haar manager liggen er verschillende scenario's op tafel en die worden momenteel bekeken. Haar eerste televisie-ervaring had ze door haar deelname aan 'Dancing With the Stars', het programma dat ze ook won. Ze maakte ook al een vlog op de website van VIJF. En meteen na haar studies liep ze stage achter de schermen bij SBS.

Bron: Het Nieuwsblad



Lees ook: