Julie Vermeire en Josefien Weyns gaan ochtendradio maken bij NRJ

Foto: NRJ - © Mediahuis 2020

Vanmorgen presenteerden NRJ Dj's MichaŽl Joossens en Kim Muylaert hun laatste ochtendshow voor we de zomer ingaan. Vanaf 17 augustus komt er een gloednieuwe ochtendshow, van 6.00 tot 10.00 uur, waarin MichaŽl het gezelschap krijgt van de energieke bff's Julie Vermeire en Josefien Weyns.

Kim Muylaert mag vanaf augustus wat langer uitslapen en blijft ook na de zomer één van de NRJ-sterkhouders, met 'NRJ Break', tussen 12.00 en 14.00 uur.

Vanaf 17 augustus zal Julie Vermeire samen met Michaël Joossens de luisteraars de dag intrekken. Op haar eigen frisse en entertainende manier. Bij haar afstuderen vorige week kreeg ze van NRJ meteen een wekker cadeau. En die zal ze nodig hebben! Elke ochtend, van maandag tot donderdag, van 6.00 tot 10.00 uur.

Julie Vermeire: 'Sinds kort kom ik elke week langs in de ochtend van NRJ en ik sta altijd vol bewondering te kijken hoe ze daar zo vroeg op de dag de luisteraars op sleeptouw nemen. We zijn ook al een paar keer samen de studio in gedoken en ik vind het geweldig om beetje bij beetje de magie van radio te ontdekken. Al minstens tot aan de eindejaarsfeesten ga ik deze uitdaging aan, een unieke kans. Ik heb ontzettend veel zin in dit nieuwe avontuur en ga samen met de luisteraars en het team van NRJ volop op ontdekking.'

Ochtend-dj Michaël Joossens: 'De ochtendshow met Kim was een was een heerlijke rollercoaster. Maar ik heb tonnen goesting om na de vakantie aan een nieuw hoofdstuk te beginnen, met Julie. Zij leert mij dansen in de studio en ik leer haar radio maken. Top combo, toch?'

Op vrijdagochtend krijgt Michaël het gezelschap van Julies 'bff' Josefien Weyns. De twee leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding. Ze vullen elkaar perfect aan en vertoeven graag in elkaars bubbel. Vanaf nu komt daar een radio-bubbel bij!

Josefien is 20, studeert Media & Entertainment aan Thomas More Hogeschool in Mechelen: 'Wat een kans! Ik kijk er zo naar uit om de NRJ-luisteraars blij te mogen maken met de beste hits en wat zotte dingen in de ochtend.'