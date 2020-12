Julie Vermeire en James Cooke delen tips & tricks in 'Dancing With The Stars: The Winner Takes It All'

Dinsdag 22 december geven Julie Vermeire en James Cooke voor de eerste keer hun geheimen prijs in de special 'Dancing With The Stars: The Winner Takes It All'.

Aan de hand van beelden uit de voorbije twee seizoenen delen de ex-winnaars al hun tips en tricks om 'Dancing With The Stars' te winnen met het grote publiek. Ze blikken tegelijkertijd terug op de mooiste, spannendste, gênantste, grappigste en meest emotionele momenten uit hun dansavontuur. Ook de kandidaten van de volgende editie kunnen maar beter luisteren naar wat deze twee talenten te vertellen hebben, zodat ze later hun beste dansbeentje kunnen voorzetten. Een gewaarschuwd man is er immers twee waard.

Ondanks hun hoge scores en sterke prestaties, was het niet altijd even gemakkelijk. James wordt in deze special onder andere geconfronteerd met zijn eerste dans, de chachacha, waar zowel hij als de jury niet tevreden over was: 'Ik kijk niet graag terug naar die dans. Ik was ook niet aan het genieten toen. Ik was mij veel te bewust van het feit dat ik mee aan het doen was aan een programma waar keiveel Vlamingen naar keken. Én ik ben precies een ingepakte pita, ik dacht alleen maar 'durum, durum, durum' (lacht). De jury was ook heel hard: ze vonden mij lomp en dat was ik ook.'

Julie vindt het moeilijk om naar haar passionele tango te kijken: 'Ik was toen echt verlegen en Pasquale verwachtte plots dat ik een verleidster ging spelen. We zijn toen nog naar de rosse buurt geweest, zodat ik mij beter kon inleven in mijn rol. En mijn ribben waren toen ook nog eens gekneusd. Die dans heeft wel alles veranderd voor mij.'

Eén ding weten ze wel heel zeker: er moet een goede klik met de danspartner zijn en dan is alles mogelijk.

