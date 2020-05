'Juicy' van The Notorious B.I.G weer favoriete hiphopnummer van Studio Brussel-luisteraar

Voor het tweede jaar op rij is 'Juicy' van The Notorious B.I.G verkozen tot d nummer 1 in de 'Hooray 100', de lijst met de 100 beste hiphopnummers volgens de Studio Brussel-luisteraars.

Mobb Deep gaat van plaats 3 naar 2 met 'Shook Ones, pt II.' Eminem vervolledigt voor het eerst het podium en springt van plaats 9 naar 3 met 'Lose yourself'. Opvallend dit jaar is ook het groot aantal Belgen in de lijst. Zwangere Guy kroont zich tot Belgische koning van de lijst, die ook heel wat tricolore nieuwkomers verwelkomt. Black Mamba en Lefto draaiden vandaag tussen 13.00 en 19.00 uur de 100 beste hiphop tracks in de mix.

King Kendrick en King Gorik domineren

Kendrick Lamar zit onoverwinnelijk vertegenwoordigd in de top 100. Internationaal kroont hij zich tot de King van de Hooray 100, met maar liefst 9 eigen nummers en een feature op 'Goosebumps' van Travis Scott. Lokaal gaat Belgische trots Zwangere Guy als koning door de lijst.

Dit zijn de meest opvallende weetjes uit 'Hooray 100' van 2020:

- Er staan 9 Belgische artiesten in de lijst met in totaal 17 nummers. De populairste Belgische hiphopper in de lijst is Zwangere Guy met 5 nummers. 4 van die nummers zijn nieuw in de lijst. Hij is ook de hoogste Belg in de lijst met het nummer 'Gorik Pt. 1' op nummer 6. Het nummer stijgt dit jaar maar liefst 33 plaatsen.

- Brihang komt de lijst nieuw binnen met 3 nummers. Als hoogste nieuwkomer op nummer 14 met 'Steentje', op nummer 77 met 'Morsen' en op nummer 90 met 'Kleine dagen'.

- Het Brusselse collectief Stikstof stijgt 54 plaatsen met het nummer 'Frontal', tot op nummer 23. En Stikstof komt de lijst nieuw binnen op 56 met 'Gele blokken'.

- Nog een opvallende nieuwkomer is Glints op nummer 44 met 'Bugatti'.

- Kendrick Lamar doet het bijzonder goed: 43 plaatsen gestegen, van plaats 52 naar 9 met het nummer 'Money Trees'. Zijn nummer 'm.A.A.d city' is de sterkste stijger met een winst van 55 plaatsen.

Top 10

1. (1) Juicy – The Notorious B.I.G

2. (3) Shook Ones, pt II – Mobb Deep

3. (9) Lose Yourself – Eminem

4. (2) Still D.R.E. – Dr. Dre feat. Snoop Dogg

5. (4) Changes – 2Pac

6. (39) Gorik Pt. 1 – Zwangere Guy

7. (7) C.R.E.A.M – Wu-Tang Clan

8. (5) Regulate – Warren G feat. Nate Dogg

9. (52) Money Trees – Kendrick Lamar

10. (12) Hypnotize – The Notorious B.I.G

De volledige lijst van de Hooray 100 vind je hier terug.

De story van de Vlaamse hiphop

De tweede editie van de 'Hooray 100' zat - net als vorig jaar - vol classics, van 2Pac tot Biggie en van Public Enemy tot Wu-Tang Clan. Logisch, want zonder respect voor de geschiedenis geen hiphop.

Ook Vlaanderen heeft uiteraard zijn pioniers zonder wie de Brihangs en Zwangere Guys vandaag niet zouden doen wat ze nu doen. Om hen te eren, lanceerde Studio Brussel afgelopen zaterdag De story van de Vlaamse hiphop, een mini-documentaire op Instagram Stories. Als snel, visueel en jong medium, leent Instagram zich er perfect toe om op een unieke manier het verhaal te vertellen van meer dan dertig jaar rhymes en beats in Vlaanderen. In De Story van de Vlaamse hiphop neemt Studio Brussel muziekliefhebbers op een unieke, interactieve manier mee van de jaren 80 toen hiphop kwam overgewaaid uit Amerika, tot recente succesverhalen als Brihang, Coely en Zwangere Guy.

Bekijk hier De story van de Vlaamse hiphop op Instagram Stories.