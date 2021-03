Joris Hessels en Dominique Van Malder voor het eerst écht op de radio bij Joe

Joris Hessels en Dominique Van Malder gaan vanaf 11 maart elke donderdagavond helemaal gaga van 21.00 tot 00.00 uur in het gloednieuwe radioprogramma 'De Geallieerden' bij Joe.

Zes weken lang dopen ze de radiostudio om tot een baken van troost voor Joe-luisteraars in deze rare tijden en kijken ze vooruit naar de lonkende bevrijding van het coronavirus.

Joris Hessels: 'Toen ik voor de eerste keer te gast was bij Joe in 'Zot Gedraaid' voelde ik al: 'hier wil ik wel eens radio maken'. En dat gaan we nu doen. Aan de vooravond van een vaccin en nakende versoepelingen, zullen Dominique en ik in 'geallieerde' vorm de radiostudio van Joe omtoveren tot een radiobunker van opgehoopte gevoelens. Alles mag en alles kan. Radio op de tonen van een bevrijding tot de klok twaalf uur slaat. We draaien plaatjes, hebben praatjes, we helpen waar we kunnen. 'De Geallieerden' komen naar de Joe-luisteraars toe.'

Met de nodige portie humor praat het radioduo met luisteraars en sprokkelen ze verhalen. Ze geven tips, brengen troostende woorden voor de mensheid en buigen ze slecht nieuws om in goed nieuws. Daarnaast gaan ze, als Clouseau-fans pur sang, de uitdaging aan om de fanclub van de band nieuw leven in te blazen.

Dominique Van Malder: 'Hier moogt ge lachen, wenen, liedjes zingen, flauwe moppen vertellen, verzoekjes plegen, iemand bedanken. Of niet. Als het maar troost biedt in deze donkere dagen. We hebben in ons radioprogramma gelukkig de hulp van een bekend orakel, iemand die op alles een antwoord heeft. Ik voel het tintelen in mijn 'Albatros'-lichaam, het licht van de vrijheid lonkt. En ja hoor, af en toe komt er onverwachts een verdwaalde compagnon langs om mee te proeven van die lonkende vrijheid.'

Robin Vissenaekens, channelmanager Joe: 'Joris en Dominique zijn hélemaal Joe. Ze hebben een ontwapende stijl die perfect bij ons past en ze mogen de grenzen van radio samen met onze Joe-luisteraars verkennen. En in hun geval weet ik dat ze die echt wel gaan opzoeken. Elke donderdagavond, net voor het weekend, zorgt dit programma voor een bevrijdend gevoel.'

Joris en Dominique gingen al langs bij Joe-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx in de studio om dit leuke nieuws zelf aan te kondigen. En ze hadden daarbij meteen een oproep voor de luisteraars in petto: 'Wij zouden heel graag iets doen rond Clouseau. Ben je iemand die grote fan is en heb je toevallig een Instagrampagina die zich voordoet als Koen of Kris? Dan mag je ons contacteren via de app en laten we jou aan het woord.'

'De Geallieerden', nieuw vanaf 11 maart elke donderdag tussen 21.00 en 00.00 uur op Joe.