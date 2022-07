Joe versterkt aanbod met digitale zender 'Joe 10 Om Te Zien'

De grootste 'Tien Om Te Zien' meezingers van vroeger en nu? Die hoort iedereen vanaf woensdag 6 juli de hele dag lang bij de nieuwe digitale zender 'Joe 10 Om Te Zien'. Niemand minder dan 'Tien Om Te Zien'-icoon Willy Sommers kreeg de eer om vanochtend op de startknop te duwen tijdens de ochtendshow met Joe-dj Alain Claes.

Muziekfans kunnen op 'Joe 10 Om Te Zien' 24/7 terecht voor de nodige ambiance en nostalgie. De grootste 'TOTZ'-hits van vroeger en nu worden afgewisseld met opvallende anekdotes van bekende artiesten en de favoriete 'TOTZ'-platen van de Joe-dj’s.

Robin Vissenaekens, channel manager Joe: 'Alle nummers van 'Tien Om Te Zien' hebben twee dingen gemeen: het zijn de grootste hits van vroeger en nu én bijna iedereen kan ze van voor tot achter meezingen. Nederlandstalige muziek is trouwens weer helemaal hot. Vanaf vandaag verzamelen we die pareltjes nu speciaal voor onze luisteraars op één zender. En om die zender met glans in te zetten, vonden we het niet meer dan logisch dat onze luisteraars, onze grootste ambassadeurs, vanochtend zélf de eerste plaat konden kiezen. Dat werd 'Mooi, 't Leven Is Mooi' van Will Tura. Meezingen gegarandeerd!'

Op de zender vertelt Willy Sommers over zijn legendarische ontmoeting met Tina Turner in 'Tien Om Te Zien'. Daarnaast passeren nog heel wat andere grappige, opvallende en ontroerende anektdotes van Bekende Vlamingen aan hun 'TOTZ'-tijd de revue. Zo vertelt Joe-dj Alexandra Potvin over haar allereerste date met Yasmine. 'Ik vertel nu iets wat ik nog nooit heb verteld. In 1995 had ik mijn allereerste date met Yasmine en dat was tijdens de opnames van 'Tien Om Te Zien' in de Manhatten in Leuven. Na de opnames zijn we nog afgezakt naar de taverne van Jo Vally. Het was het begin van iets heel moois', vertelt Alexandra. Bart Kaëll deelt dan weer een hilarisch verhaal over hoe de bol van zijn microfoon ooit in het publiek belandde. 'Ik had alleen nog een klein stompje in mijn hand en ik was zo beschaamd!', lacht hij. Deze unieke anekdotes zijn vanaf dit weekend ook elke zondag tussen 10.00 en 14.00 uur te horen in het gloednieuwe programma 'Tien Om Te Zien Stories' bij Joe.

Vanaf vandaag werd de digitale zender 'Joe Lage Landen' omgedoopt tot 'Joe 10 Om Te Zien'. Deze nieuwe digitale zender komt in het rijtje te staan naast Joe Easy, Joe 60’s & 70’s, Joe Top 2000 (enkel digitaal) en Joe 80’s & 90’s. De digitale zenders zijn beschikbaar via joe.be, de Joe-app, via DAB+ en digitale televisie (Telenet en Proximus).

Joe en 'Tien Om Te Zien' brengen muziek en summer vibes de hele zomer lang naar Westende

Sinds 1 juli is de Zeedijk van Westende de uitvalsbasis voor het magische Joe Summer Island. Op diezelfde zeedijk, ongeveer 1 km verderop, slaat 'Tien Om Te Zien' vanaf 25 juli haar iconische tenten op voor de opnames van acht nieuwe afleveringen. Verschillende artiesten die op het podium van 'Tien Om Te Zien' passeren, zullen ook een bezoekje brengen aan het Joe Summer Island.