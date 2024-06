JOE Summer Island zorgt voor een bruisende zomer op de zeedijk van Westende

Straffe radio, fantastische optredens en magische attracties overgoten met een flinke dosis zon, zee en strand. Dat kan maar één ding betekenen: JOE Summer Island is terug!

Radiozender JOE zorgt voor een bruisende zomer boordevol entertainment en familiepret aan de zeedijk van Westende. Van vrijdag 12 juli tot en met zondag 11 augustus kunnen bezoekers zich vier weken lang onderdompelen in de magie van straffe radio, live optredens, toffe kermisattracties, heerlijke versnaperingen, verfrissende drankjes én happy hours. Kortom: JOE Summer Island is deze zomer the place-to-be voor een onvergetelijke (gezins)uitstap.

Swingende live optredens van o.a. Berre, Laura Tesoro, Stan Van Samang en Cleymans & Van Geel

Met een adembenemend zicht op zee maken de JOE-dj’s heel de zomer lang dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur live radio vanop het JOE Summer Island aan de zeedijk van Westende. 7 op 7 staan ze klaar achter de microfoon om zomerse vibes, de mooiste verhalen en de beste muziek door de radioboxen te laten klinken. Op vrijdag 12 juli om 16.00 uur geven JOE-dj’s Jan Bosman & Leen Dendievel met een feestelijke radio-uitzending het officiële startschot voor de zomer aan het JOE Summer Island.

JOE-dj’s Jan Bosman & Leen Dendievel: 'Swingen, zingen en genieten aan zee met de beste muziek! Ook deze zomer mogen we onze trouwe JOE-fans weer ontvangen in ons bruisende JOE Summer Island. Van unieke kermisattracties tot knallende optredens van topartiesten. We kijken er nu al naar uit om het zand tussen onze tenen te voelen en de stralende zon te zien zakken in de zee!'

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder livemuziek. Op vrijdag 12 juli opent het JOE Summer Island met een openingsoptreden. JOE-dj Bart-Jan Depraetere zet het muzikale feest nadien verder met een heuse afterparty. Ook Stan Van Samang (vrijdag 19 juli om 20.00 uur), Laura Tesoro (zaterdag 27 juli om 20.00 uur), Cleymans & Van Geel (vrijdag 2 augustus om 20.00 uur) en Berre (vrijdag 9 augustus om 20.00 uur) zorgen voor livemuziek bij zonsondergang. De JOE-dj’s staan telkens na de optredens paraat om af te sluiten met een feestelijke afterparty. Daarnaast brengen nog een heleboel andere artiesten een bezoek aan het JOE Summer Island. Alle optredens zijn live te volgen op de radio, via joe.be en in de JOE-app.

Sfeervolle kermis met gloednieuwe zweefmolen én elke dag Happy Hour

Naast swingen en meezingen, kunnen bezoekers zich elke dag uitleven in de magische kermisattracties, zoals de gloednieuwe zweefmolen of de Swinging Polyp. Met de tenen in het zand en zicht op zee genieten bezoekers dagelijks tussen 11.00 en 22.00 uur van heerlijke snacks, verfrissende drankjes, cocktails en mocktails. En dat is nog niet alles. JOE trakteert de bezoekers elke dag tussen 16.00 en 18.00 uur op een Happy Hour: twee voor de prijs van één, zowel op drankjes als op de attracties. Bezoekers van het JOE Summer Island kunnen niet genoeg verwend worden, dus daarbovenop heeft JOE tijdens Happy Hour telkens nog een leuke verrassing in petto.

JOE Summer Island is elke dag geopend van 10.00 tot 22.00 en bevindt zich op de Koning Ridderdijk t.h.v. Surfclub De Kwinte in Westende.