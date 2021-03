Joe lanceert nieuwe dienst 'Koeriers van Plezier'

Koeriers brengen sinds een jaar meer pakjes tot bij de Vlaming dan ooit tevoren. Van allerlei spullen, kledij tot take-away maaltijden. Die koeriers krijgen vanaf nu maandag 22 maart hulp uit onverwachte hoek.

Twee weken lang zijn de Joe dj's 'Koeriers van Plezier'. Ze rijden heel Vlaanderen rond om letterlijk plezier tot aan de voordeur te brengen. Van een verrassend huwelijksaanzoek tot een voortuin vol chocolade en een straat vol springkastelen. Niets is te gek om de luisteraars te plezieren.

Joe-dj Sven Ornelis: 'Bij Joe brengen we elke dag plezier, feel good en veel goede muziek tot bij onze luisteraars. En omdat Joe zijn luisteraars graag ziet en het voor ons allemaal een moeilijk jaar was en nog steeds is willen we hen met de actie 'Koeriers van Plezier' nog eens extra in de watten leggen. Twee weken lang worden we leveranciers van pakjes 'die pakken' en emoties die blijven plakken. We gaan op zoek naar de meest emotionele, spannende en leuke verhalen van Joe-luisteraars en komen met de nodige dosis humor en plezier met een verrassing tot aan hun voordeur!'

De afgelopen weken hebben luisteraars hun speciale bestelling om iemand te verrassen doorgegeven via Joe.be. En dat mensen creatief zijn is te zien in de ideeën die binnenstromen. Joe-dj Anke Buckinx: 'Het is ongelooflijk welke verrassingen onze Joe-luisteraars uit hun mouw schudden. Ik ben diep geraakt door de wensen van sommigen maar anderzijds heb ik ook een paar keer goed gelachen. En Joe zou Joe niet zijn als we niet met elke verrassing nog iets speciaals zullen doen. Wat precies, dat ontdek je vanaf volgende week op de radio en online!', lacht Anke.

De Koeriers van Plezier. Vanaf nu maandag 22 maart tot en met vrijdag 2 april gaan alle Joe DJ’s elke weekdag vier keer per dag op pad met hun camionette om iemand gelukkig te maken. Wil je zelf iemand plezieren, plaats je bestelling via joe.be of via de Joe-app.