Joe-dj's Raf & Rani gaan opnieuw op zoek naar 'De Leukste Hond van Vlaanderen'

Dé allerleukste wedstrijd voor honden is terug! Joe-dj's Raf Van Brussel en Rani De Coninck gaan op zoek naar de gekste, de meest elegante, de schattigste, kortom: De Leukste Hond van Vlaanderen.

Luisteraars kunnen de zoektocht vanaf maandag 30 mei, dagelijks tussen 16.00 en 18.00 uur volgen bij 'Raf & Rani'. De hele week lang maakt het Joe-duo elke dag finalisten in de 8 verschillende categorieën bekend. Op vrijdag 3 juni tussen 16.00 en 19.00 uur zakken ze samen met de viervoeters af naar het Bleyckhof in Ranst voor de grote apotheose met een spetterende awardshow. Hondenliefhebbers en juryleden van dienst zijn Julie & Jacques Vermeire.

Raf: 'Honden: ze stelen ons hart, het zijn onze trouwste vrienden en hun liefde is onvoorwaardelijk. We kijken ernaar uit onze lieve viervoeters weer in de spotlight te zetten met een spetterende awardshow op een schitterende locatie!' Rani: 'Mijn zoontje Leon wil al heel lang heel graag een hondje in huis. Hij gaat zelfs met een notitieboekje langs bij vrienden met een hond, om uit te zoeken hoe hij ze het best kan verzorgen. Ik ben zeker dat al die lieve, schattige, straffe en gekke honden die deelnemen aan de awardshow mijn hart zullen veroveren. Ik zal geen nee meer kunnen zeggen!'

Vorig jaar schreven meer dan 5000 luisteraars hun hond in. De 11-jarige hond Coada, met maar twee pootjes, werd toen uitgeroepen tot Dé Leukste Hond van Vlaanderen 2021. Dit keer kunnen de viervoeters in 8 nieuwe en originele categorieën meedoen, namelijk ‘Puppylove’, ‘Miss of Mister Elegantie’, ‘De Gekste Hond’, ‘Best Vocal Performance’, ‘Beste Duo’, ‘Best Lookalikes’, ‘Het Mooiste Adoptieverhaal’ en ‘De Strafste Hond’. In elke categorie zijn er drie genomineerden en wordt er één hond verkozen tot winnaar van die categorie. Vervolgens zal één van deze 8 honden de eretitel van dé 'Leukste Hond van Vlaanderen' krijgen.

Raf gaat in podcast ‘De Strafste Honden’ op wandel met 5 straffe honden

In aanloop naar de zoektocht naar De Leukste Hond van Vlaanderen, ging Raf in de ​ podcast ‘De Strafste Honden’ op wandel met 5 straffe honden en hun baasje. Politiehond Barry van Andy Peelman, reddingshond Paxy, therapiehond Leopold, assistentiehond Royco en asielhond Lizzy hebben elk een bijzonder talent. Van het zoeken naar slachtoffers onder het puin tot het helpen van mensen met een beperking. Het resultaat zijn niet alleen straffe, maar ook ontroerende en hartverwarmende verhalen van honden die zo veel meer doen dan kwispelen en blaffen. De podcastafleveringen zijn te beluisteren op Joe.be, in de Joe-app en op alle andere podcastkanalen.