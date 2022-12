Joe-actie 'Pakje van je Hart' levert recordbedrag van 1.243.640 euro aan pakjes voor kinderen in armoede op

Joe-actie 'Pakje van je Hart' levert recordbedrag van 1.243.640 euro aan pakjes in voor kinderen in armoede op Ambassadeurs Sven, Anke, Raf & Rani onthullen slotbedrag in speciale uitzending vanuit het Joe Christmas House met optreden van Regi en bezoek van Antwerps burgemeester Bart De Wever.

De goededoelenactie ‘Pakje van je Hart’ van radiozender Joe bracht in amper 18 dagen 1.243.640 euro aan pakjes op voor kinderen in armoede. In samenwerking met vzw Kindergeluk krijgen meer dan 25.000 kinderen uit kansarme gezinnen zo een pakje tijdens de feestdagen. Dat werd zonet bekendgemaakt tijdens de speciale slotshow aan het Joe Christmas House op de Grote Markt in Antwerpen. Ambassadeurs en Joe-dj’s Sven Ornelis, Anke Buckinx, Raf Van Brussel, Rani De Coninck en het hele Joe-team onthulden het imposante bedrag en konden het zelf nauwelijks geloven. 'Wat een fantastisch bedrag! De afgelopen weken werden we overspoeld met hele warme, liefdevolle en emotionele berichtjes en getuigenissen van onze luisteraars. Vlaanderen was enorm gul en er waren ook heel veel kinderen die hun spaarpotjes hebben leeggemaakt om cadeautjes te kopen. Ongelooflijk bedankt allemaal!', klonk het bij de Joe-dj’s.

Tijdens de slotshow werden meteen ook de eerste cadeautjes uitgedeeld aan kinderen in armoede. Zo kregen de twee dochters van Marissa, Aúrélina (5 jaar) en Aliéyáh (2,5 jaar), een tekenbord en dino knuffel cadeau. Marissa deelde bij de start van de actie een pakkende en moedige getuigenis op de radio over hoe ze in de schulden is geraakt.

Regi zorgde tijdens de uitzending samen met Melanie, Arno en Pauline - de winnaars van het eerste en tweede seizoen van Regi Academy - voor een streepje live muziek. Ze schonken zelf ook een aantal pakjes van hun hart. En ook Vlaams minister-president Jan Jambon deed vanmorgen tijdens de ochtendshow bij Sven & Anke nog een stevige duit in het zakje. Hij schonk vanuit de voltallige Vlaamse regering een cheque van 100.000 euro. 'De huidige crisis doet geen goed aan de koopkracht van mensen. Als de koopkracht wordt aangetast, zijn er altijd mensen die onder de armoedegrens zakken. Dat blijft dat een werkpunt voor heel onze maatschappij en zeker voor de politiek', vertelde Jambon.

Afgelopen weken reed de Joe-Pakjestruck doorheen heel Vlaanderen en brachten duizenden mensen een bezoekje om een pakje te schenken aan kinderen die opgroeien in armoede. Ook bekend Vlaanderen liet daar van zich horen, zo kwamen onder andere Jonas Van Geel, Mathieu Terryn, Berre, Kürt Rogiers, Astrid Coppens en Anne De Baetzelier de actie een warm hart onder de riem steken.