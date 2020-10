Jeroen Bronselaer vanaf 1 november nieuwe CEO van SBS

Vanaf 1 november 2020 is Jeroen Bronselaer de nieuwe Chief Executive Officer (CEO) van SBS. Jeroen Bronselaer (41), op dit moment Senior Vice President ResidentiŽle Marketing bij Telenet, volgt Peter Quaghebeur op, die SBS verlaat op 1 november.

Jeroen zal ook alle media-activiteiten van Telenet aansturen die niet exclusief op de Telenet-klanten gericht zijn. Hij blijft deel uitmaken van het Senior Leadership Team (SLT) van Telenet en in die hoedanigheid ook rapporteren aan CEO John Porter.



Naast de ambitie om een prominente aanbieder van connectiviteitsoplossingen te zijn in België, blijft Telenet ook een voortrekker op het vlak van media en entertainment. Een hoeksteen in die strategie is de verdere uitbouw en versterking van SBS. Jeroen Bronselaer zal vanaf 1 november als CEO aan het hoofd komen van deze onderneming. Naast zijn verantwoordelijkheden bij SBS zal Jeroen ook de richting aangeven voor de media- en entertainmentactiviteiten van Telenet die gericht zijn op een zo breed mogelijk publiek en dus niet exclusief voor Telenet-klanten zijn. Het is dan ook logisch dat hij Telenet zal vertegenwoordigen in de media- en entertainmentbedrijven waarin Telenet een belang heeft (De Vijver Media, Pebble Media, Streamz en The Park), met respect voor de confidentialiteitsregels die hierop van toepassing zijn.



'Ik ben blij dat Jeroen Bronselaer deze verantwoordelijkheid wil opnemen', beklemtoont John Porter, CEO van Telenet. 'Jeroen heeft een passie voor alles wat te maken heeft met media en zal zijn uitgebreide ervaring op dit domein inzetten om onze entertainment-activiteiten naar een nog hoger niveau te tillen. Ik wil Jeroen bedanken voor zijn tomeloze inzet en energie om van de residentiële business van Telenet een doorslaand succes te maken. Onder zijn leiding is Telenet geëvolueerd naar een volwaardig ‘fixed-mobile’ bedrijf met een breed merkenportfolio, dankzij onder andere de geslaagde integratie van BASE en de succesvolle lancering en uitbouw van WIGO en YUGO. Daarnaast was hij ook diegene die de focus heeft vergroot op media en entertainment en Play, Play More en Play Sports nog steviger op de kaart heeft gezet in Vlaanderen en Brussel. Ik wens hem alle succes bij zijn nieuwe uitdaging'.



Door de aanstelling van Jeroen Bronselaer als nieuwe CEO van SBS, zal de rol van eindverantwoordelijke voor de residentiële business van Telenet overgenomen worden door Dieter Nieuwdorp, vandaag Senior Vice President Strategy en SOHO (Small Offices, Home Offices). Dieter Nieuwdorp blijft ook verantwoordelijk voor SOHO en Corporate Development. De afdeling Strategy en M&A, die op dit moment nog onder Dieter Nieuwdorp valt, zal onder leiding komen van CFO Erik Van den Enden.bOm meer strategische focus te leggen op de verdere ontwikkeling van het BASE-merk zal de eindverantwoordelijkheid voor BASE ondergebracht worden bij Patrick Vincent. Zowel Dieter Nieuwdorp, Patrick Vincent en Erik Van den Enden blijven lid van het SLT van Telenet en blijven rapporteren aan CEO John Porter.



Bio Jeroen Bronselaer

Jeroen Bronselaer kwam naar Telenet in september 2010 en was bij de start van zijn carrière bij de telecomoperator verantwoordelijk voor de onderhandelingen en relaties met omroepen en contentleveranciers. Daarna werd hij daarbovenop ook verantwoordelijk voor Play, Play More en Play Sports van Telenet. In 2015 vervoegde Jeroen het Senior Leadership Team en kreeg hij de leiding over de marketingafdeling voor de residentiële business van Telenet.



Voor hij in dienst kwam bij Telenet, werkte Jeroen Bronselaer voor de Vlaamse publieke omroep VRT, waar hij begon als producer van het succesvolle kindergame KetnetKick maar snel evolueerde naar meer business gerichte functies binnen het departement Media van de VRT.



Jeroen Bronselaer behaalde een masterdiploma als handelsingenieur en een postgraduaatdiploma in communicatie aan de KU Leuven.



Jeroen Bronselaer is 41, getrouwd en vader van 3. In zijn vrije tijd doorkruist hij op de fiets het Pajottenland vanuit zijn thuisbasis Liedekerke of zwoegt hij zich occasioneel naar boven op een ferme bergcol ergens in het buitenland. Bij typisch regenweer houdt hij het op het bingewatchen van series en films, met een voorliefde voor alles met een vleugje absurde humor.



