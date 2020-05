Jens Dendoncker presenteert nieuw VTM-programma over de liefde

Foto: VTM - © DPG Media 2020

In een gloednieuw VTM-programma van productiehuis Shelter zoekt romanticus Jens Dendoncker uit wat liefde met ons doet en wat wij doen met de liefde. Wist je dat 50% van de mensen die op date gevraagd worden, gewoon 'ja' zeggen?

Of dat 40% verliefd wordt na de eerste kus? Jens toetst wetenschappelijke studies over de heerlijke maar soms ook pijnlijke liefde af aan de praktijk, en daarvoor zoekt productiehuis Shelter kandidaten.

Jens Dendoncker presenteert dit nieuwe programma op een manier zoals de kijker hem nog niet kent: 'Iedereen kent mij als grapjas, maar wat de meesten niet weten is dat ik ook een groot romanticus ben. En daarom wil ik een programma maken over… De Liefde. Want wat doet de liefde nu eigenlijk écht met ons? Samen met kijkend Vlaanderen wil ik wetenschappelijke studies over de heerlijke maar soms ook pijnlijke liefde aan de praktijk toetsen. En daar heb ik véél volk voor nodig!'

Ben je hopeloos verliefd, net verloofd, al '1000 jaar'-getrouwd, net gedumpt, een happy of niet zo happy single? Surf dan nu naar vtm.be/liefde en schrijf je in als je deze zomer - op een veilige manier - een onvergetelijke dag wil meemaken.

Wanneer het nieuwe programma van Jens zal uitgezonden worden bij VTM, is nog niet bekend.



