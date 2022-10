Jelle Cleymans presenteert voor het eerst mee de 'Top 2000' bij Joe

Vanaf maandag 10 oktober trekt Joe alle registers open en knallen de beste hits aller tijden uit de radioboxen tijdens de Top 2000. Dit jaar kruipt Jelle Cleymans voor het eerst mee achter de microfoon om de 'Top 2000' naast Joe-dj Alexandra Potvin te presenteren.

Als het van Jelle afhangt, mag de nummer 3 in de 'Top 2000' er als volgt uitzien: 'Ik ben een bijzonder grote fan van Sting, dus ik zal m’n oren extra spitsen bij ‘Englishman In New York’. Verder zal ik de radio luider zetten als ‘What’s A Woman’ van Vaya Con Dios te horen is en ‘I Want To Break Free’ van Queen, dat is ook altijd prijs bij mij. Laat die 'Top 2000' maar komen.'

Ochtendduo Sven en Anke presenteren iedere weekdag tussen 6.00 en 10.00 uur. Bart-Jan en Heidi nemen het vervolgens over tot 13.00 uur. Carl presenteert met Tess van 13.00 tot 16.00 uur en Raf en Rani blijven op hun vertrouwde plek tussen 16.00 en 19.00 uur. De avond is van maandag 10 tot woensdag 12 oktober tussen 19.00 en 22.00 uur in handen van Jelle Cleymans en Alexandra. Vanaf donderdag neemt Jan de microfoon over van Jelle.

Meer dan 100 nieuwkomers in de lijst waaronder CAMILLE en Metejoor

Joe-luisteraars mogen zich vanaf maandag verwachten aan heel wat nieuwkomers in de 'Top 2000'. Zo vertaalt de revival van Nederlandstalige muziek zich in hoge noteringen voor onder meer CAMILLE, Pommelien Thijs en Metejoor. Die laatste is met ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’ de hoogste nieuwkomer van eigen bodem. Ook de actualiteit van het afgelopen jaar heeft zijn weerslag. Het TikTok succes van ‘Running Up That Hill’ levert Kate Bush voor het eerst in de geschiedenis van de 'Top 2000' een plaats in de top 100 op.

De 'Top 2000' verenigt meer dan 65 jaar aan muziekgeschiedenis. Het oudste nummer is ‘Blueberry Hill’ van Fats Domino uit 1956. Al stemden de Joe-luisteraars ook op zeer recente nummers zoals ‘Snap’ van Rosa Linn, de Eurovisiesongfestivalinzending van Armenië die alsnog uitgroeide tot een zomerhit. En ook Berre, die dit jaar doorbraak met ‘Say My Name’, krijgt een plekje in de lijst.

'Top 2000 Singalong Party' als afsluiter op zaterdag 22 oktober

Dit jaar sluit Joe de hitlijst af met de allereerste 'Top 2000 Singalong Party'. Op 22 oktober smeren 2000 luisteraars de stembanden om luidkeels mee te zingen, dansen én feesten. In de Waagnatie in Antwerpen brengen tal van artiesten als Natalia, The Trammps, Belle Perez, Wim Soutaer en Sandra Kim, eigen nummers én de beste hits uit de 'Top 2000'. Ook Joe-dj’s Sven Ornelis en Bart-Jan Depraetere zijn van de partij met knallende dj-sets. Daarnaast geven Heidi Van Tielen, Raf Van Brussel en Jan Bosman een exclusief optreden en zijn ook alle andere Joe dj’s aanwezig. Tickets zijn te koop via Joe.be.

'Top 2000'

De 'Top 2000' is de jaarlijkse toplijst van Joe gekozen door luisteraars. De lijst loopt non-stop van maandag 10 tot vrijdag 21 oktober. De hitlijst is live te volgen via radiozender Joe, online via joe.be of via de Joe-app.