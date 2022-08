Jelle Cleymans gaat radio maken op Joe

Bij radiozender Joe weerklinkt vanaf oktober een nieuwe stem onder de dj's. Creatieve duizendpoot en muzikaal talent Jelle Cleymans kruipt er achter de microfoon als één van de dj's. De Joe-luisteraars zullen hem dit najaar regelmatig horen op de zender.

Jelle Cleymans is geen onbekende voor Joe. Onlangs zat hij in de jury van de zoektocht naar de eerste Joe Lage Landen Ster van 2022. Hij presenteerde een radioshow op de digitale zender waarin hij als presentator de finalisten aan Vlaanderen voorstelde. Daarnaast zorgden Cleymans & Van Geel al meermaals voor kippenvelmomenten in de radiostudio van Joe met verschillende live-sessies van hun nummers.

Jelle Cleymans: '11 jaar geleden zette ik mijn eerste voorzichtige radiostappen bij Joe in duo met Alexandra Potvin en als vervanger van Raf Van Brussel. Nu is de zender hard gegroeid en zelfs de nummer 3 van Vlaanderen. Terugkeren naar deze warme groep van radiodj’s die bovendien nog eens ontzettend fijne radio maken voelt ongelofelijk! Ik kan niet wachten om voor het eerst iets in de microfoon te zeggen.'

Robin Vissenaekens, channel manager Joe: 'Joe overlaadt haar luisteraars elke dag, de klok rond, met de greatest hits en de strafste entertainment. Om dat te kunnen doen, blijven we inzetten op jong en straf talent en daar hoort Jelle zeker bij. Zijn DNA past helemaal bij dat van Joe, zo staat hij tussen de mensen, wil hij positieve radio maken en altijd entertainen met muziek. Samen met Jelle gaan we ook nog op zoek naar een eigen radioformat waarover we binnenkort meer kunnen vertellen.'