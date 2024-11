Jasper Steverlinck en kinderkoor Scaletta trappen JOE-actie 'Pakje van je Hart' af

Vanaf vandaag slaan radiozender JOE, de Koning Boudewijnstichting en vzw Kindergeluk de handen in elkaar om de kerstdromen van kinderen in armoede waar te maken en duizenden kinderoogjes te doen stralen.

Kersvers ambassadeur Jasper Steverlinck zet niet alleen zijn schouders onder de actie, maar schenkt ook zijn warme stem. Speciaal voor deze vierde editie schreef hij het ontroerende campagnelied 'Gift To You'. Om het lied nog meer kracht bij te zetten, kreeg hij de steun van de betoverende stemmen van Scaletta, het kinderkoor van Scala.

Jasper Steverlinck: 'Als vader raakt het mij natuurlijk enorm dat er kinderen zijn die niet zorgeloos kunnen opgroeien. Met dit lied hoop ik het bewustzijn te vergroten en iedereen aan te moedigen hun gouden hart te tonen. De boodschap ‘Go on and be all you can be because in you I see myself’ benadrukt dat armoede iedereen kan treffen. Ik wens iedereen de kans om de mooiste versie van zichzelf te worden.'

Wie zijn gouden hart wil tonen en een ‘Pakje van zijn Hart’ wil schenken aan kinderen in armoede, kan vanaf vandaag terecht op pakjevanjehart.be. Daar kan iedereen een symbolisch cadeau ter waarde van 10, 20 of 30 euro kopen voor kinderen in vijf verschillende leeftijdscategorieën.