Jasmijn Van Hoof (Stefanie) verlaat 'Familie'

Jasmijn Van Hoof stopt als Stefanie in 'Familie'. Dat bevestigt ze aan Het Laatste Nieuws. De actrice heeft zelf besloten om te stoppen bij de soap. Haar laatste draaidag zit er al op.

Jasmijn Van Hoof begon in juni 2012 bij 'Familie'. Ze is dus 9 jaar te zien geweest in de populaire serie. Nu, op haar 30ste, heeft de actrice zelf besloten om een punt achter die periode te zetten. Het is tijd om andere oorden op te zoeken, vindt ze. En dat zou wel eens snel kunnen gaan, want naar verluidt is ze al met een nieuw (televisie)project bezig.

Over hoe Stefanie Coppens uit 'Familie' zal verdwijnen, mag de actrice nog niet veel zeggen, al laat ze in Het Laatste Nieuws toch al een ballonnetje op. 'Toen ik mijn vertrek ging bespreken bij de productie, heb ik gezegd dat dat voor mijn part best op een rustige manier mocht gebeuren. Niets spectaculairs. Maar daar hebben ze zich dus niet honderd procent aan gehouden (lacht)...', aldus Van Hoof.

Jasmijn steekt overigens niet onder stoelen of banken dat haar besluit om met 'Familie' te stoppen (deels) te maken heeft met corona. 'Het leven heeft nog zoveel te bieden, realiseerde ik me plots. Ik wist dat het heel organisch zou groeien, dat ik op een dag automatisch zou voelen 'nu ben ik klaar voor iets anders'. En inderdaad, ineens was die dag daar.' Ze benadrukt daarnaast ook dat ze niet ongelukkig was bij 'Familie', maar dat de goesting naar andere dingen gewoon te groot werd.

Het afscheid van Stefanie in 'Familie' is begin volgend seizoen, vanaf september, te zien bij VTM.

Bron: Het Laatste Nieuws