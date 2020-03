Jan Van Eyken en Pascal Braeckman in 'Twee Tinten Grijs' op Eén

Jan Van Eyken en Pascal Braeckman in 'Twee Tinten Grijs' op En

Foto: Eén - © VRT 2020

Jan Van Eyken, gitarist bij De Kreuners, en Pascal Braeckman, de bekendste klankman van Belgi, zijn al jaren goede vrienden. Ze leven en werken tegen 200 km per uur met veel goesting en plezier. Hun leven is pure, onversneden rock 'n roll.

Jan wordt dit jaar echter 65 jaar, en ook Pascal nadert de 60 met zijn 58 jaar. Wat als het straks allemaal stopt? Wat als ze, om maar iets te zeggen, binnenkort met pensioen gaan? Wat blijft er dan nog over voor die twee heren die zo hard leven? Het zwarte gat?

In de reality-reeks 'Twee Tinten Grijs' onderzoeken Jan en Pascal acht weken lang hoe het leven eruit kan zien na het pensioen en hoe andere mensen dat aanpakken. Zo hopen ze tijdens hun zoektocht te ontdekken hoe zij later hun tijd zinvol kunnen doorbrengen. Twee tinten grijs toont een unieke kant van Jan en Pascal. Ze worden geregeld met zichzelf geconfronteerd. Af en toe vloeit er een traan, maar er wordt ook ontzettend veel gelachen.

'Twee Tinten Grijs'

Stoppen met werken, op pensioen gaan, thuis zitten, het zwarte gat, de oorverdovende stilte, of nog erger: een hobby. Jan Van Eyken en Pascal Braeckman mogen er niet aan denken. Ze leven en werken al zolang ze zich kunnen herinneren aan een verschroeiend tempo, met veel goesting en plezier. Een andere manier kennen en willen ze niet. Hun leven is zelfs op 65-jarige en 58-jarige leeftijd nog altijd pure, onversneden rock 'n roll. In hun hoofd zijn ze 25 jaar gebleven en moet het beste nog beginnen.

Helaas blijkt de realiteit hen wat te hebben ingehaald. Zonder dat ze het er erg in hadden, zijn Pascal en Jan een jaartje ouder en zelfs grootvader geworden. Jan is 65, Pascal 58. Beter wordt het hoogstwaarschijnlijk niet meer, op een gegeven moment moet het jachtige leven ophouden. Gaat het van daaruit enkel maar bergafwaarts? Door hun leeftijd voelen Jan en Pascal zich gedwongen om even te gaan zitten en te kijken naar hun eigen leven, nu en in de toekomst.

Wat ligt er in het verschiet voor mannen zoals Jan en Pascal, die eigenlijk gewoon willen blijven verdergaan en voor wie het leven gelijk staat aan werken? Wacht hen de grote leegte, met fysieke en mentale aftakeling? Of zijn er ook mooie kanten, misschien zelfs voordelen, aan het ouder worden?

In 'Twee Tinten Grijs' zoeken Jan en Pascal acht weken lang uit of er nog een ander leven mogelijk is als je ouder wordt, en of zij dat leven ook zouden kunnen smaken. Het resultaat is een feel good-roadmovie die hen langs verschillende arena's brengt. Ze ontmoeten mensen die in de herfst van hun leven het stuur zelf in handen hebben genomen, hun leeftijd aanvaarden en koesteren, en er het beste van maken. Of zelfs vinden dat de beste tijd van hun leven is aangebroken.

Jan en Pascal laten zich daarbij begeleiden door psychologie Sarah Van Pelt. Met haar gaan ze het gesprek aan over hun zorgen en angsten bij de gedachte dat het ooit allemaal stopt en dat ze aan 'het begin van het einde' staan. Sarah maakt een profiel op van Jan en Pascal. Ze geeft hen ook een aantal universele tips die kunnen helpen om beter en gezonder oud te worden. Die tips verplichten Jan en Pascal ook om in de verschillende domeinen de confrontatie aan te gaan met het leven dat hen misschien te wachten staat, en om een aantal van hun bezorgdheden recht in de ogen te kijken.

De afleveringen

In elke aflevering dompelen Jan en Pascal zich onder in een leefwereld in een leefwereld die niet per se de hunne is: 'Lourdes', 'Dans', 'Minerva', 'Mindfulness', 'Zomerkamp', 'Benidorm', 'Wandelia' en 'Jacht'. Het publiek volgt hen terwijl ze beleven, ondergaan en uitproberen, telkens met een open geest en oprecht benieuwd.

Aflevering 1: Lourdes (dinsdag 21 april)

Jan en Pascal gaan als begeleider mee met een groep zorgbehoevenden op bedevaart naar Lourdes. Bij de start in het station van Tourcoing moeten ze al meteen de handen uit de mouwen steken: bagage dragen, rolstoelen inladen,... Een ganse week zorgen Pascal en Jan voor anderen. Hoe gaan ze om met de fysieke aftakeling en aangrijpende verhalen van de mensen die ze begeleiden? En welke indruk maakt Lourdes op hen? Kunnen ze deze vorm van vrijwilligerswerk wel smaken?

'Twee Tinten Grijs' wordt geproduceerd door De Hofleveranciers

'Twee Tinten Grijs', vanaf dinsdag 21 april elke dinsdag om 20.40 uur op Eén en op Eén via VRT NU.