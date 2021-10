Jan Hautekiet en Frits Spits trappen samen De Week van het Nederlands af

'De Taalstaat' is terug! Op zaterdag 2 oktober trappen Radio 1 en NPO Radio 1 samen De Week van het Nederlands op gang. Presentatoren Jan Hautekiet en Frits Spits ontvangen in deze feestelijke uitzending gasten uit Nederland en België. Het thema van dit jaar: Taal op stelten.

Met Tom Lanoye, Jan Cremer en Joël De Ceulaer op de gastenlijst belooft het een boeiende uitzending te worden. De ambassadeurs van De Week van het Nederlands, Elfie Tromp en Jaouad Alloul, vertellen over de voorstelling waarmee ze van zaterdag 2 tot zaterdag 9 oktober doorheen Vlaanderen en Nederland trekken.

Verder reiken Jan en Frits de Taalboekenprijs uit en gaan ze op zoek naar de meest veelzeggende quote van de week. In het afsluitend debat verkennen ze de grenzen van de taal met experts en auteurs uit beide landen. Onder meer Mounier Samuel, Elma Drayer en Sofie Decock debatteren over wat je in deze tijd nog kunt lezen, zeggen en schrijven. De hele uitzending is vanaf 11.00 uur simultaan te volgen op NPO Radio 1 en in de Radio 1-app.

De Week van het Nederlands: in samenwerking met deBuren en de Taalunie.

'De Taalstaat', zaterdag 2 oktober om 11.00 uur in de Radio 1-app.