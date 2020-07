Jamie-Lee Six en Ender Scholtens in 'SNACKS' aanbod van Telenet

Foto: © Telenet 2020

Sinds kort heeft Telenet de handen ineen geslagen met online jongerenplatform TAGMAG, ook wel bekend via bekende gezichten zoals o.a. Jamie-Lee Six en Tik Tok-ster Ender Scholtens. Hiermee breidt Telenet SNACKS (short-form content die je snel tussendoor kunt bingen) menu uit met een sterk lokaal aanbod.

Eerder kon je al bij Telenet SNACKS terecht voor een reeks edgy internationale webseries zoals 'You Got Trumped', of 'Making a Scene' met James Franco.



Telenet biedt niet alleen exclusieve previews van nieuwe TAGMAG-reeksen zoals Jamie’s 'JOB HUNT' - waarin Jamie-Lee Six samen met oa Flo Windey ('Flowjob') en Nicolas Caeyers (bekend van TikTok,'Wittekerke', 'Galaxy Park') op zoek gaat naar haar droomjob, ook alle bestaande TAGMAG series zijn sinds de zomervakantie beschikbaar via Telenet Play & Telenet Play More. Denk aan ‘Tagmansion Après-ski’ waarin drie duo’s met opdrachten geld inzamelen tijdens een epic vakantie in Andorra, ‘Challenge Accepted’ waar influencers en BV’s met elkaar in duel gaan, en ‘The Express’: twee teams van Gen Z influencers liften van Brussel naar Barcelona, en doen onderweg grappige challenges om lift-tijd te winnen.



In het najaar staan TAGMAG-programma’s ‘Bootcamp’, ‘40 shades’ en ‘studentenanekdotes’ op het programma.

In ‘Bootcamp’, gepresenteerd door Jaël Ost, strijden 6 sportieve duo’s voor de overwinning tijdens een afvalrace van de zee naar de Ardennen. ‘40 shades’ is dan weer een variatie op Tagmansion: een aantal jongeren worden gedropt in een chalet in de Ardennen waar ze overdag challenges krijgen en ‘s avonds tijd hebben om elkaar beter te leren kennen. Een mix van fun, vriendschap, uitdaging en avontuur. ‘Studentenanekdotes’ is gebaseerd op waargebeurde verhalen uit het studentenleven. De anekdotes worden ingestuurd via Facebook, voorgelezen door hosts Jamie-Lee Six en Average Rob, en nagespeeld door bekende TAGMAG-gezichten. Gegarandeerd lachen geblazen.



Telenet Play- en Play More klanten kunnen de Snacks terugvinden in de TV-theek en via de Yelo Play app.

