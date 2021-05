Jacques Vermeire, de casanova uit Keerbergen, in 'Viva Vermeire'

Zaterdag ontsluiert de casanova uit Keerbergen al zijn geheimen over de liefde. Want Jacques Vermeire houdt van de vrouwen, dat zong hij begin jaren '80 al met zijn toenmalige popgroepje 'Kabiaar'.

En of het later nu DDT, filmheld Max of Kevin Vermeulen was: Jacques was in zijn nopjes als hij in de huid kon kruipen van macho’s, minnaars, lovers en losers.

Maar de vrouwen houden ook van Jacques. Luk Alloo ontdekte dat Kim Cattrall van 'Sex and the City' een boon voor hem had, Margriet Hermans heeft hem nog bezongen op de Gouden Schoen en Josje van K3 heeft ei zo na met hem gekust.

Amoureuze levenslessen aan de hand van hilarische hoogtepunten uit Jacques' omvangrijke carrière, zaterdag in 'Viva Vermeire'. De vorige aflevering kon rekenen op zo’n 655.000 kijkers, goed voor een marktaandeel van 39,3% (VVA 18-54, live+uitgesteld).

De afleveringen van 'Viva Vermeire' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Viva Vermeire', zaterdag 15 mei om 19.55 uur op VTM.