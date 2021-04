'Inspecteur' Sven Pichal deelt 5 tips om luisteraars te beschermen tegen phishing

Phishing is een gigantisch onderschat maatschappelijk probleem. Dat bewijst de Phishingspecial van Radio 2. Iedereen die afgelopen week in 'De Inspecteur', 'De Madammen' of 'Spits' aan het woord kwam - van slachtoffers tot instanties en experts - is blij dat over het onderwerp gepraat wordt.

Maar slachtoffers blijven nog al te vaak zélf de zwakke schakel in het verhaal. Wat moeten we dan vooral onthouden van deze phishingweek om zelf geen slachtoffer te worden? Sven Pichal bundelt alle concrete tips in een handige video.

5 tips

Radio 2-luisteraars hebben de afgelopen week veel opgestoken over hoe phishing in z'n werk gaat, en vooral dat slachtoffers zélf de zwakke schakel zijn in het verhaal. Op zich zijn onze betaalsystemen veilig, maar wij laten ons vangen door valse mails, sms'en en andere berichten. Wat kan je doen om phishing te vermijden?

- Controleer altijd de afzender van het bericht. Gaat het bijvoorbeeld over een e-mail? Check dan even het e-mailadres. En kijk vooral goed naar de spelling. Want één letter maakt soms een groot verschil.

- Klik nooit zomaar op een link. Krijg je een bericht via sms, WhatsApp, Messenger of via mail met daarin een link? Denk dan net iets langer na. De 'anderhalveseconderegel' kan helpen: iets langer nadenken dan anders.

- Kijk goed op welke website je aan het surfen bent. Valse websites zien er namelijk bijna net hetzelfde uit als echte websites. Zie je in het webadres nog maar het kleinste foutje? Sluit de website dan meteen volledig af.

- Geef nooit je betaalcodes door. Een bank of een overheidsinstelling gaat jou nooit via mail, telefoon of via een website vragen naar je persoonlijke pincode.

- Toch laten vangen? Bel meteen Cardstop. Stel dat je je toch hebt laten vangen door phishers, bel dan onmiddellijk naar Cardstop en contacteer je bank. Cardstop kan meteen je bankkaarten en alle apps die eraan gekoppeld zijn blokkeren. Stap nadien zeker ook naar de politie. Zo kan ook het parket de phishers beter te lijf gaan.

Niet onbewogen

Politiecommissaris Stijn De Ridder uit Antwerpen heeft alleen maar lof voor het initiatief van Radio 2: 'Wat jullie doen is echt heel belangrijk en relevant. Ik denk dat dit probleem nog nooit zo expliciet geduid en geïllustreerd is geweest in Vlaanderen als afgelopen week.' Alle getuigenissen van de voorbije week lieten ook De Inspecteur zelf niet onbewogen.

Sven Pichal: 'Ik denk dat ik onze luisteraars de voorbije week bang heb gemaakt en - ik zeg dat niet graag - maar dat is ook echt nodig. Uit de vele verhalen die we bij Radio 2 binnenkrijgen, blijkt dat die oplichters sluwer zijn dan ooit en dat iedereen vroeg of laat in de val kan lopen. Ik heb alle betrokken instanties kunnen vragen om alles op alles te zetten om de slachtoffers zo goed mogelijk bij te staan, hen niet alle schuld in de schoenen te schuiven én om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Want de drama's die voortkomen uit phishing raken me diep.'

Justitieminister Van Quickenborne pleit voor centraal nummer

'De Inspecteur' liet de voorbije week alle instanties aan het woord, van banken, tot politie, parket en minister van justitie Vincent Van Quickenborne. Iedereen weet dat er werk aan de winkel is. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft oren naar die oproep, zei hij vanochtend op Radio 2.

Minister van justitie Vincent Van Quickenborne: 'Naar aanleiding van jullie uitzendingen hebben we afgesproken dat na een telefoontje met Cardstop ook achterliggende accounts en apps zullen geblokkeerd worden.'