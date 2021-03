Inschrijvingen opvolger Klaasje van K3 sluiten af met indrukwekkende cijfers

Van zodra Klaasje op 9 februari aankondigde dat ze eind dit jaar K3 zal verlaten, regende het bij Studio 100 aanmeldingen van kandidaten die dromen van een plekje in de populaire groep.

De inschrijvingen om de plaats van Klaasje in te nemen binnen K3 werden gisterenavond afgesloten, met een indrukwekkende 22.690 kandidaten!

Klaasje: 'Op 9 februari kondigde ik aan dat ik K3 zou verlaten'.

Hanne: 'Het was voor Marthe en mij uiteraard toch een beetje afwachten wat de respons ging zijn op onze oproep aan Vlaanderen en Nederland om zich kandidaat te stellen om Klaasje op te volgen en samen met ons de nog vele K3-plannen vol enthousiasme uit te voeren de komende jaren.'

Marthe: 'Wij zijn dan ook bijzonder blij dat echt waanzinnig veel mensen zich ingeschreven hebben.'



Klaasje: 'Bij 'K3 zoekt K3' waren er nog ongeveer 6.000 inschrijvingen.'

Hanne: 'Het doet ons heel veel deugd dat zoveel mensen zich geroepen voelen om samen met Marthe en mij de komende jaren verder invulling te geven aan K3.'

Marthe: 'We willen daarom alle kandidaten bedanken en uiteraard heel veel succes wensen met de rest van het traject.'

Binnenkort horen deze kandidaten hoe het verhaal verder gaat. Want VTM onderzoekt samen met SBS6 of ze samen een mooi programma kunnen maken over de zoektocht naar de nieuwe K3, net zoals 5 jaar geleden. Daarover volgt binnenkort meer nieuws!