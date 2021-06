In een bijzondere laatste 'Rotonde' overloopt Christel Van Dyck zelf de afslagen van haar leven

Op zondag 27 juni kan je bij Radio 2 luisteren naar de allerlaatste aflevering van 'De Rotonde'. Een heel speciale aflevering, want deze keer overloopt Christel Van Dyck zélf de afslagen van haar leven. Na meer dan 7 jaar en 200 bekende Vlamingen is ze voor een keer zelf de centrale gast.

Xavier Taveirne ontpopt zich voor de gelegenheid als gastheer en luisterend oor. Daarna gaan de deuren van 'De Rotonde' definitief dicht. Ondertussen werkt Christel volop aan een nieuw Radio 2-programma.

7 jaar en meer dan 200 gasten

Sinds 2014 nam Christel elke zondagochtend haar intrek in voormalig hotel De Rotonde in Westende. Daar praatte ze twee uur lang met een bekende Vlaming over de afslagen van zijn of haar leven. Intussen zijn al meer dan 200 bekende medemensen bij Christel over de vloer geweest om honderduit te vertellen over de afslagen in hun leven.

Christel Van Dyck: 'Als ik sommige van mijn gasten terugzie, merk ik wel dat we een speciale band hebben. Het is niet dat ik vriendschappen voor het leven heb gesmeed, maar ik heb ze wel beter leren kennen. Sommige gasten bleken anders te zijn dan ik dacht. Dat valt mij trouwens op in de reacties van de luisteraars: dat ze dankzij 'De Rotonde' een ander beeld hebben gekregen van bepaalde van mijn gasten. En dat vind ik heel mooi, dat mensen hun mening over iemand moesten herzien.'

Therapeutisch

Zondag is het dan uiteindelijk haar beurt. Xavier Taveirne geeft haar als interviewer voor de gelegenheid een 'koekje van eigen deeg'.

Christel Van Dyck: 'Ik stond zelf trouwens ook helemaal niet te springen om centrale gast te zijn in de allerlaatste aflevering. Het argument: 'Zo merk je zelf eens wat je anderen hebt aangedaan.' Maar het is waar: door je hele leven zo in kaart te brengen, zie je bepaalde constanten opduiken en begrijp je jezelf beter. Het werkt therapeutisch.'

In primeur via de Radio 2-app

Alle verhalen van 'De Rotonde' zijn te beluisteren in de podcast. Voor de gelegenheid kunnen alle Radio 2-luisteraars morgen de laatste aflevering al in primeur beluisteren via de Radio 2-app. Zondag na afloop van de laatste uitzending van 'De Rotonde' beantwoordt Christel ook vragen van luisteraars live in de app.

'De Rotonde' in cijfers en weetjes

- De eerste uitzending van De Rotonde was op 14 september 2014. Centrale gast in die eerste aflevering was Jan Verheyen.

- Christel is zelf de 230ste gast.

- De keuken was altijd vis of vegetarisch. Enkel Philippe Geubels (balletjes in tomatensaus), Herman Verbruggen (kip), William Boeva (chili con carne) en Niels Destadsbader (balletjes in tomatensaus) hebben toch vlees gekregen.

- Herman Van Rompuy at in 'De Rotonde' voor het eerst in zijn leven een vegetarisch maaltijd.

- Roland Van Campenhout was zijn afspraak vergeten, en is niet komen opdagen. Nadien is hij wél gekomen.

- 'Wereldgebeurtenissen' meegemaakt in 'De Rotonde': de aanslagen in Brussel met Lynn Wesenbeeck, de verkiezing van Trump met Dirk De Wachter, en de halve finale van Eurosong met Astrid Stockman.

- Christel heeft tijdens 'De Rotonde' leren houden van honden (of ze is er toch minder bang van), door hondenvrienden die hun viervoeters niet wilden thuislaten, zoals Chris Dusauchoit, Peter Koelewijn, Goedele Liekens, Myriam Bronzwaar en Carry Goossens.

- De spelletjesfreaks zorgden de avond voordien voor entertainment: Paul Michiels had Scrabble Speed bij, en Staf Coppens entertainde de tafel met een denkspelletje.

- Wat hebben onze BV’s zoal standaard in hun koffer zitten? Stijn Meuris en Michaël Pas een verrekijker, Axel Daeseleire een snorkel (en die is dan ook gaan zwemmen – Tourist Le MC ook, maar dan zonder snorkel).

'De (laatste) Rotonde', zondag 27 juni van 8.00 tot 10.00 uur op Radio 2 en via de Radio 2-app.