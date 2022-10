'Iedereen Klassiek' op zaterdag 29 oktober in Brugge

Op zaterdag 29 oktober is het zover: dan palmt 'Iedereen Klassiek' opnieuw Brugge in. Duizenden mensen komen die dag van heinde en ver genieten van een prachtig muzikaal programma.

Het belooft weer een boeiende en uitbundige editie te worden.

Ook dit jaar brengt het muzikale feest een keur aan orkesten, ensembles en solisten bijeen. Met muziek van Bach tot Pärt. Van de intiemste kamermuziek over hemelse koren tot het grote symfonische repertoire. Johann Sebastian Bach weerklinkt zowel op de accordeon, het orgel als de beiaard. Mozart blijkt ook in het West-Vlaams alle harten te breken. Je mag zelfs dansen op Vivaldi.

'Iedereen Klassiek' wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende partners, waaronder Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en de Stad Brugge. Hierdoor wordt ook deze editie weer verrassend en gevarieerd, met jong of te ontdekken talent naast grote namen.

Chantal Pattyn, netmanager Klara: ''Iedereen Klassiek' is er werkelijk voor iedereen die klassieke muziek een warm hart toedraagt of alsnog wil omarmen. Onze deuren staan open. Onze muzikanten staan klaar. Voor een dag vol schoonheid en verwondering. Met dank aan alle partners die dit feest mee mogelijk maken. Maar vooral voor en met u! Tot in Brugge.'

Naast het Concertgebouw, strijkt 'Iedereen Klassiek' ook neer in de Stadsschouwburg, het Conservatorium, de Sint-Salvatorskathedraal, op de Markt en in verschillende straten in de Brugse binnenstad.

Iedereen danst!

Heb jij al eens op klassieke muziek gedanst? Laat je begeesteren door Vivaldi en dans mee op zijn concerto voor viola d’amore. Choreografe Zoë Demoustier bedacht een leuke en eenvoudige dans, speciaal voor 'Iedereen Klassiek'. Die leert ze je in een handomdraai aan, zodat je je heerlijk kunt uitleven, samen met honderden andere enthousiastelingen, op de Markt van Brugge. Iedereen kan meedoen, ervaring is absoluut niet nodig.

Iedereen danst! | Markt Brugge | 14.00 - 14.30 uur en 15.30 - 16.00 uur

Brussels Philharmonic in de ban van natuur

Onder leiding van de Amerikaanse dirigente Karen Kamensek, onlangs bekroond met een Grammy voor Best Opera Recording, brengt Brussels Philharmonic een zinnenprikkelend programma, waarin de natuur centraal staat. Met het symfonisch gedicht La Mer van Claude Debussy, het bijna meditatieve The Lark Ascending (de opstijgende leeuwerik) van Ralph Vaughan Williams, Vajrayāna van Camille Pépin (waarin een vijfde element aarde, vuur, licht en water samenbrengt) en de zoemende Vlucht van de hommel van Rimski-Korsakov.

Brussels Philharmonic: The Elements | Concertgebouw Concertzaal | 15.30 - 16.10 (familievriendelijke voorstelling) uur, 17.00 - 17.40 en uur 18.20 - 19.00 uur

Mozart in het West-Vlaams

Na het succes van hun poëtische West-Vlaamse versie van Schubertliederen, duiken Wannes Cappelle, frontman van Het Zesde Metaal, en pianist Nicolas Callot verder de Weense geschiedenis in. Dit keer pakken ze Wolfgang Amadeus Mozart aan. Zoals Mozart de teksten van grote dichters als Goethe durfde aanpassen aan de muziek, zet Wannes de liederen waar nodig naar zijn hand voor de luisteraar van nu. In een intieme setting begeleidt Nicolas Callot Wannes meesterlijk op een pianoforte uit zijn eigen collectie.

Wannes Cappelle & Nicolas Callot | Concertgebouw Kamermuziekzaal | 15.10 - 15.50 uur en 16.40 - 17.20 uur

Zwanen in Stadsschouwburg

Zwanen is een ode aan de fantasie, aan muziek, aan vertellen, aan de liefde en het gemis en aan kunnen zijn wie je wilt zijn. Zwanen is een muziekverhaal voor iedereen vanaf zeven jaar, zonder begin en zonder einde. Er wordt immers veel beweerd en verteld over die sierlijke watervogels. Dat het betoverde meisjes zijn die eenmaal ze hun zwanenkleed uittrekken, weer normaal zijn. Dat witte zwanen nieuwe baby's naar onze wereld overvliegen, en dat zwarte zwanen de zielen van de doden vervoeren. In deze betoverende familievoorstelling staat actrice Hanne Struyf op het podium met strijkorkest BRYGGEN, onder leiding van Jolente De Maeyer.

ZWANEN | Stadsschouwburg | 11.00 - 11.50 uur en 14.00 - 14.50 uur

Conservatorium toont talent

Het Stedelijk Conservatorium, een beschermd stadspaleis uit 1742, is de afgelopen twee jaar grondig gerestaureerd. De komende weken wordt er hier en daar nog gewerkt, maar tijdens 'Iedereen Klassiek' kun je toch al genieten van de muzikanten van de toekomst. Heel wat leerlingen willen op het podium staan en de zindering van het publiek in een volle zaal ervaren. Het Jong Talent staat dan ook te popelen om jou te ontvangen, in hun orgelzaal.

Jong Talent | Stedelijk Conservatorium orgelzaal | 14.00 - 14.45 uur en 15.15 - 16 uur

Reserveer gratis je plekje

Volgende week maandag 10 oktober maakt Klara het volledige programma bekend. Vanaf dan kun je reserveren voor de voorstellingen, helemaal gratis. Zo ben je zeker van je plaats. Reserveren kan via klara.be.

Geraak je niet tot in Brugge? Dan hoef je toch niets te missen: 'Iedereen Klassiek' is ook live te volgen op Klara en via VRT MAX. Van 10.00 tot 14.00 uur is Sieglinde Michiel je gastvrouw en tussen 14.00 en 18.00 uur Katelijne Boon.

Een uniek evenement als 'Iedereen Klassiek' organiseren, is alleen maar mogelijk door een intensieve samenwerking tussen heel wat mensen. Ook dit jaar kan Klara rekenen op de steun van Concertgebouw Brugge, Brugge Plus, de Stad Brugge en veel andere partners, waaronder Cultuurcentrum Brugge, Conservatorium Brugge, De Republiek, Kaap, Shopping Brugge en Muziekhandel Rombaux.

Jeroen Vanacker, artistiek directeur Concertgebouw Brugge: 'Naar 'Iedereen Klassiek' wordt vanuit het buitenland met grote ogen gekeken: wat een jaarlijks feest met klassieke muziek ontstaat er in die Brugse binnenstad! We koesteren dit hoogtepunt van het jaar, gedragen door zovele partners. 29 oktober wordt weer een dag waarop het geluk van de blije gezichten te lezen valt, in het Concertgebouw, de Stadsschouwburg en zovele andere Brugse toplocaties. De kracht van klassieke muziek to the fullest!'

Franky Demon, voorzitter Brugge Plus: 'Ik ben erg verheugd om te zien hoe in de programmatie van 'Iedereen Klassiek' de samenwerking en kruisbestuiving tussen diverse Brugse organisaties weerspiegeld wordt. Hoe De Republiek en Kaap de link leggen tussen jazz en klassieke muziek, hoe Shopping Brugge met de klassieke muziek-dj Von Rosenthal het beste van de Brugse boetiekjes in the picture plaatst en het Stedelijk Conservatorium heel wat lokaal muzikaal talent in de etalage zet. We zijn verheugd dat Klara Brugge als thuishaven kiest voor dit evenement. Het is een feest voor iedereen die van klassieke muziek houdt én ook mensen goesting doet krijgen in klassieke muziek op een toegankelijke manier.'

'Iedereen Klassiek', zaterdag 29 oktober van 9.30 tot 19.00 uur in Concertgebouw Brugge en de Brugse binnenstad, van 10.00 tot 18.00 uur op Klara en VRT MAX.