'Iedereen Klassiek' is terug!

Op zaterdag 30 oktober is het feest! Klara organiseert, in samenwerking met Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en de Stad Brugge, de achtste editie van 'Iedereen Klassiek'.

Vorig jaar stak de coronapandemie nog een stok in de wielen, maar nu is dé hoogdag van de klassieke muziek weer helemaal terug.

'Iedereen Klassiek' staat garant voor een dag lang gratis genieten van schoonheid en mooie muziek in de Brugse binnenstad. Klassiek is er in alle maten en gewichten, voor alle emoties en gelegenheden. Jong en oud, kenner of liefhebber, Klara verwelkomt ze allemaal en dompelt elke bezoeker onder in een heerlijk bad muziek. Kortom: iedereen klassiek!

Chantal Pattyn, nethoofd Klara: 'Ik ben ongelooflijk blij dat 'Iedereen Klassiek' in de veiligste omstandigheden kan plaatsvinden. Het wordt feest in Brugge!'

Vruchtbare samenwerking

Een evenement van dit formaat organiseer je natuurlijk niet alleen. Ook dit jaar kan Klara weer rekenen op Concertgebouw Brugge, Brugge Plus, de Stad Brugge en veel andere partners. Dankzij deze unieke samenwerking kan Iedereen Klassiek ook deze editie een boeiend, gevarieerd, uitbundig en verrassend programma presenteren. Naast jong of minder bekend talent, zijn ook klinkende namen als Brussels Philharmonic, Echo Collective, Vlaams Radiokoor en stadsbeiaardier van Brugge Wim Berteloot van de partij.

Aandacht voor iedereen

'Iedereen Klassiek' verrast ook dit jaar. Tijdens Iedereen danst! kun je muziek niet alleen horen, maar ook voelen en beleven. Op de prachtige Markt van Brugge kun je zelf actief meedoen en je helemaal uitleven op klassieke muziek. Nog bijzonder: in de weken voor het evenement zelf worden er concerten georganiseerd in woonzorgcentra, een ziekenhuis en de penitentiaire instelling van Brugge. Zo laat 'Iedereen Klassiek' echt ieders hart sneller kloppen voor mooie muziek en de schitterende uitvoerders ervan.

Dirk De fauw, burgemeester Brugge: 'Ik ben erg verheugd om te zien hoe in de programmatie van 'Iedereen Klassiek' de samenwerking en kruisbestuiving tussen diverse Brugse organisaties weerspiegeld wordt. Hoe De Republiek en Kaap het thema 'stilte' aanbrengen, hoe Shopping Brugge met de klassiekemuziek-dj Von Rosenthal het beste van de Brugse boetiekjes in the picture plaatst en het Stedelijk Conservatorium heel wat lokaal muzikaal talent in de etalage zet. Prachtig ook hoe muzikanten met een warm hart muziek brengen bij mensen die zelf niet de kans hebben om op 30 oktober naar 'Iedereen Klassiek' te komen, in woonzorgcentra, een ziekenhuis en de penitentiaire instelling.'

Tickets reserveren

Omdat Klara, Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en de Stad Brugge natuurlijk een veilig evenement willen organiseren, moeten bezoekers per voorstelling tickets reserveren. Dit kan vanaf maandag 11 oktober via klara.be/iedereenklassiek en is helemaal gratis. Thuisblijvers hoeven niets te missen: 'Iedereen Klassiek' is ook te volgen op Klara, in de Klara-app en op klara.be.

'Iedereen Klassiek', zaterdag 30 oktober van 9.00 tot 19.30 uur in en rond Concertgebouw Brugge en in de binnenstad van Brugge.