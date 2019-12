'House Of House' ultieme houseklassieker in 'Retro Arena Top 500' van TOPradio

TOPradio telt naar jaarlijkse gewoonte tijdens de laatste week van het jaar af met dé hitlijst met de beste retrohouse: de 'Retro Arena Top 500'.

Met behulp van de luisteraars heeft het gespecialiseerde retro dj-team van TOPradio de lijst met ultieme retroklassiekers samengesteld.

Op nummer 1 prijkt de houseklassieker 'House Of House’'van Cherry Moon Trax. Als Cherry Moon Trax brachten de Belgische dj’s Yves Deruyter, Dj Ghost en Franky Kloeck samen (vaak in wisselende afwisselende samenstelling) singles uit ter promotie van discotheek Cherry Moon in de jaren 90.

De top 3 wordt vervolledigd door 'Push' met 'Universal Nation' op 2 en 'RMB' met 'Love Is An Ocean' op 3.

Ook Jessy maakt dit jaar opnieuw een goede beurt. Ze staat met haar Mackenzie-klassiekers maar liefst 5 keer in de lijst. De hoogste notering is voor 'Without You' van Jessy & The Mackenzie.

Nieuw: hitlijst in the mix

De voorbije editie was de top 500 volledig 'in the mix' te horen en dat is een unicum. Dj’s en luisteraars waren on air te horen terwijl de muziek naadloos in elkaar overvloeide. De hitlijst werd dus nooit onderbroken, behalve voor reclameboodschappen.

Replay van de finale op oudejaarsavond

Retroliefhebbers kunnen op oudejaarsavond ook bij TOPradio terecht want na de Spinning 100, het overzicht van de beste TOPradio-hits van 2019, zendt TOPradio de finale-uren van de 'Retro Arena Top 500' nog eens opnieuw uit. Daarna wordt live overgeschakeld naar discotheek Versuz in Hasselt om de jaarovergang naar 2020 mee te maken.

De volledige lijst is terug te vinden op www.TOPradio.be.