'Hoewist?' Lotte Vanwezemael vraagt MNM-luisteraars opnieuw hoe het gaat

Foto: MNM - © VRT 2020

De maatregelen rond corona zijn opnieuw verstrengd, het sociale en familiale leven van jongeren valt opnieuw stil en daar hebben zij het moeilijk mee. Daarom gaat jongerenzender MNM net zoals in maart opnieuw in gesprek met zijn luisteraars om simpelweg te vragen 'Hoewist?'.

Lotte Vanwezemael gaat de komende 3 weken op woensdag 18.15 uur live op instagram met luisteraars in gesprek om te weten hoe het met hen gaat.

'Het zijn moeilijke tijden. Dat merken we allemaal. We mogen niet naar buiten gaan, we mogen soms niet naar school, we mogen niet naar ons werk, we mogen onze vrienden niet zien…en dan ook nog geconfronteerd worden met zoveel zieke mensen, die je misschien zelfs kent en graag ziet. Voor veel mensen, maar vooral voor jongeren kan dit een zware en eenzame periode zijn. Zo thuis zitten, misschien wel alleen of zonder iemand bij wie je écht terecht kan, kan heel hard tegenvallen. Daarom wil ik graag weten van jongeren: 'Hoewist?'. Ik wil checken hoe het écht met ze gaat. Een goeie babbel kan wonderen doen, want het is nu meer dan ooit belangrijk om te praten en te luisteren. Zo komen we samen door deze rare periode', aldus Lotte Vanwezemael, MNM seksuologe en psychologe.

Een uur lang vraagt Lotte tijdens 'Hoewist?' op Instagram Live aan de luisteraars hoe het met hen gaat. Lotte maakt daarbij tijd voor een écht gesprek met de MNM-luisteraars. Wie nood heeft aan meer ondersteuning of hulp, zal Lotte in een persoonlijke chat doorverwijzen naar Awel, JAC, Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn 1813 of het Nummer tegen geweld 1712.

Ook in 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' werd er vanochtend aandacht besteed aan jongeren die het alsmaar moeilijker hebben. Daarom kwam kinder- en jeugdpsychiater Ilse Van Loy van Huis 8 langs om de vragen van jongeren te beantwoorden. MNM vindt het belangrijk om er te zijn voor jongeren, niet enkel voor ontspanning maar de jongerenzender wil ook een plek zijn waar ze hun verhaal kwijt kunnen, waar ze gehoord worden.

'Hoewist?' woensdag 21, 28 oktober en 4 november om 18.15 uur tijdens een Instagram Live op het Instagramkanaal van MNM (@mnmbe).