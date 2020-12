Hoe realistisch is Streamz-reeks 'Red Light'?

Foto: © BNNVARA 2020

Donderdag 17 december is het 'Internationale Dag tegen Geweld tegen Sekswerkers' (International Day to End Violence Against Sex Workers). Op deze dag trachten verschillende middenveldorganisaties wereldwijd het bewustzijn te vergroten over het geweld waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

Een missie die ook het Antwerpse opvang- en begeleidingscentrum voor slachtoffers van mensenhandel Payoke vzw een warm hart toedraagt. Payoke was de eerste NGO in Europa die specifiek optrad tegen mensenhandel, maar ook één van de drie grote gespecialiseerde centra voor Belgische slachtoffers. Zij begeleiden slachtoffers, bieden hen psychosociale, juridische en administratieve bijstand en voeren campagne tegen mensenhandel.

Drie vrouwen

In de VTM-reeks 'Red Light' vervullen mensenhandel en sekswerk een grote rol: Carice van Houten ('Game of Thrones') speelt Sylvia, een sekswerker, die in een club werkt met haar man en pooier Ingmar. Halina Reijn ('Instinct') is Esther, een bekende sopraanzangeres uit een welgesteld milieu en Maaike Neuville ('De Twaalf') vertolkt de rol van Evi, een gedreven politieagente die een grote zaak probeert te verzoenen met haar gezinsleven. Ze komen terecht in de gevaarlijke wereld van mensenhandel, sekswerk en uitbuiting tussen Antwerpen en Amsterdam.

Mensenhandel in 'Red Light'

Klaus Vanhoutte, directeur van Payoke vzw vindt de verwijzingen naar mensenhandel in 'Red Light' zeer goed verwerkt: 'De verwijzingen naar mensenhandel in 'Red Light' kloppen: de meisjes komen legaal het land binnen. In Europa geldt er immers vrij verkeer van mensen en goederen. Meestal weten de meisjes precies wat ze komen doen, maar zijn vooral hun (werk)omstandigheden erbarmelijk: ze krijgen te maken met fysiek en psychologisch geweld, hun geld wordt afgenomen en ze moeten vaak meer dan 10 klanten per dag afwerken.'

'Red Light' actrice Halina Reijn vond het erg belangrijk dat het thema via de reeks op een realistische manier aangekaart werd: 'We hebben ontzettend veel research gedaan naar mensenhandel zowel in België als in Nederland - uniek voor een TV-productie. We merkten dat er een ontzettend grote inzet is vanuit bestuurders, politiemensen, goede doelen en sekswerkers zelf om de situatie rond mensenhandel te verbteren. Via 'Red Light' hopen we deze problematiek op een open, toegankelijke manier te brengen. We hopen dat kijkers geraakt worden door de materie en dat ze vervolgens de Payoke eens te bezoeken, of zich in elk geval bewuster worden van het probleem dat mensenhandel is.'

Sylvia: slachtoffer of dader?

Ook het personage van Sylvia (Carice Van Houten) vindt Payoke vzw realistisch: 'Sylvia's verhaal komt overeen met heel wat getuigenissen die we horen. Ook de relatie die ze heeft met Ingmar (Geert Van Rampelberg) is herkenbaar. Zijn pogingen om Sylvia te overtuigen van het werk dat ze samen verrichten zijn heel typische ‘loverboy’-technieken. Slachtoffers van mensenhandel en loverboys passen vaak niet in het stereotiepe beeld van 'zwakke slachtoffers'. Het zijn vaak sterke, complexe maar ook kwetsbare individuen, geschaad door hun ervaringen - net zoals Sylvia. Als puntje bij paaltje komt, is Sylvia voor de wet een slachtoffer. In België heb je de 'non punishment rule'. Dit betekent dat een misdrijf gepleegd onder dwang van een mensenhandelaar niet bestraft zal worden. Daar valt zij onder.'

Normaal beroep

Klaus vervolgt nog dat niet alle sekswerk onder dwang gebeurt: 'Natuurlijk zijn er sekswerkers die hun werk vrijwillig verrichten. In 'Red Light' zie je een agent tijdens een ondervraging aan Sylvia vragen of ze niet verlangt naar een 'normaal leven'. Dit is een morele beoordeling van sekswerk terwijl dit niet per se een abnormaal beroep is. Het klopt wél dat politiemensen dit soms zo bekijken, maar de meerderheid van de vrouwen wordt tegenwoordig niet langer moreel veroordeeld door hen.'

Elke vrijdag is er een nieuwe aflevering te bekijken van 'Red Light' op Streamz en Streamz+ en de reeks komt later uit bij VTM. Op de website van Payoke (Payoke.be) kan je actie ondernemen door te doneren of vrijwilligerswerk te doen. Maak een verschil en steun deze zaak, aangezien sekswerkers nu bijzonder kwetsbaar zijn, in tijden van een wereldwijde pandemie.