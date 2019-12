'Hoe Het Danst' op nummer 1 in 'De Favoriete 1000' van Qmusic

'Hoe Het Danst' van Marco Borsato, Davina Michelle & Armin Van Buuren is ht favoriete nummer van de Qmusic-luisteraars, dat maakte het avondspitsduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe vrijdag bekend op de radio.

'De allereerste 'De Favoriete 1000' was een groot muzikaal feest. Onze luisteraars hebben massaal gestemd op de nummers die iets voor hen betekenen of waar ze een goede herinnering aan hebben. 'Hoe Het Danst' was dé zomerhit van 2019 en dat is duidelijk blijven hangen', vertelde Maarten.

Een hele week lang hoorden de luisteraars hun 1000 favoriete nummers, van vroeger tot nu, tijdens de eerste editie van 'De Favoriete 1000'. 'Hoe Het Danst' haalde het van 'Wake Me Up' van Avicii (nummer 2) en 'Bohemian Rhapsody' van Queen (nummer 3). Niels Destadsbader mag zich de hoogst genoteerde Belg in 'De Favoriete 1000' noemen. Zijn 'Liefde voor Muziek'-cover 'Verover Mij' werd op de vierde plaats gestemd door de Qmusic-luisteraars.

Clouseau mag zich dan weer de artiest van eigen bodem noemen met de meeste noteringen. Koen en Kris staan met 13 nummers in 'De Favoriete 1000'. 'Afscheid Van Een Vriend' is het favoriete Clouseau-nummer van de Qmusic-luisteraars en komt op plaats 24 terecht.

P!nk is de populairste artiest bij de Qmusic-luisteraars. Ze werd maar liefst 15 keer in De Favoriete 1000 gestemd met als hoogst genoteerde song de live-versie van 'Dear Mr. President', die P!nk in 2006 bracht op de Q-showcase en toen een dikke nummer 1-hit werd.

P!nk wordt op de voet gevolgd door Coldplay en Rihanna, die allebei 14 noteringen achter hun naam hebben staan. Maarten en Dorothee belden Coldplay-frontman Chris Martin op om hem het goede nieuws te melden en die laatste had een nieuwtje te vertellen: 'Over anderhalf jaar komen we terug naar België.'

De top 10 van 'De Favoriete 1000':

Marco Borsato, Davina Michelle & Armin Van Buuren - Hoe Het Danst

Avicii - Wake Me Up

Queen - Bohemian Rhapsody

Niels Destadsbader - Verover Mij

Coldplay - Fix You

Ed Sheeran - Perfect

Linkin Park - In The End

P!nk - Dear Mr. President

AC/DC - Thunderstruck

Adele - Someone Like You