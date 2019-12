Hitlijst '2000 Sinds 2000' op NRJ

Foto: NRJ - © SBS Media Belgium 2019

Radiozender NRJ, gestart in september 2018, lanceert volgende week een gloednieuw hitlijst-concept: '2000 SINDS 2000', de 2000 beste songs van de voorbije 20 jaar.

Als enige radiozender in Vlaanderen blikt NRJ daarmee terug op 2 decennia muziek. Vanaf 2 december hoor je de 2000 beste songs sinds 2000 gekozen door en voor de NRJ-luisteraar.

Voor deze hitlijst past NRJ de programmering aan. Van 2 t.e.m. 13 december hoor je 12 dagen lang:

6-9: Kim Muylaert & Michaël Joossens

9-12: Louise Ailliet

12-16:Xander Peeters en Valerie Wynants

16-19:Toon Smet en Nasrien Cnops

​​​​​​​19-22: Emma Salden en Stijn Smets

NRJ overloopt niet alleen de lijst. De radiozender blikt samen terug met mensen die de voorbije 20 jaar van betekenis waren op vlak van showbizz, muziek én TV, zoals: Tom Helsen, Guga Baul, Sergio, Laura Omloop, de Sint, Lennert Wolfs, Johannes Genard en Kamal Kharmach.

Over de lijst

- De artiest die je het vaakst zal horen tijdens ‘2000 SINDS 2000’ is Beyoncé (31 keer, zowel solo als met Destiny’s Child)

- Het oudste nummer in de lijst is ‘Bad Touch’ van The Bloodhound Gang, de nummer 1-hit uit januari 2000

- Het recentste nummer is ‘Everything I Wanted’ van Billie Eilish

- De hoogste Belgische track is ‘Goud’ van Bazart

- Dit zijn de Belgen met de meeste noteringen: Lost Frequencies (13), Netsky (12), Dimitri Vegas & Like Mike (11), Hooverphonic (8)

- De jongste artiest in de lijst is niet Billie Eilish maar 'The Voice'-winnaar Ibe Wuyts!

- De nummer 2000 is ‘Rumour Has It’ van gevestigde waarde Adele

Over de voorbije 20 jaar

- Van 2000 tot 2020 transformeerde de manier waarop we naar muziek luisteren: van discman tot (illegale) downloads tot streamen.

- We ondergingen collectief de grootste kledingflaters: Crocs, Uggs, driekwartsbroeken, sokken in sandalen, denim on denim,…

- De gadgets waar je misschien zelf mee speelde doorheen de jaren: Flippo’s, Diddl, PSP, Nintendo DS, WII, Pokémon Go, Fidget Spinners, Bayblade,…

- Het internet gaf ons de gekste challenges: Ice Bucket Challenge, Kiki Challenge, de Stemfie, de Swish Swish, de Harlem Shake,…

- De spannendste online communities vochten om de meeste gebruikers: MSN, MySpace, Netlog, Runescape en zelfs Habbo.

- De meest succesvolle auteur van de voorbije 20 jaar is J.K. Rowling met de succesvolle Harry Potter-reeks.

- Hoe we elkaar bellen evolueerde sterk: van een vaste telefoon over de Nokia 3310 met Snake tot iPhone 11 Pro

- Social Media maakten snel hun opmars en Cristiano Ronaldo werd de Instagram King. Met zijn meer dan 191 miljoen volgers is hij de meest-gevolgde persoon.

- Cinema evolueerde ontwikkelde nieuwe technieken: 3D en zelfs 4D, films in live action,…

- Artiesten waren ook maar mensen: Britney Spears scheerde zichzelf kaal toen ze het even lastig had in 2007.

- Fans van supersterren konden genieten van de grootste drama’s: Avril Lavigne werd in fake news-berichten dood verklaard, One Direction stopte ermee en het ultieme sterrenkoppel Brangelina ging uit elkaar.

- Artiesten lanceren zich tegenwoordig op eigen houtje, via Tik Tok en andere kanalen. Denk maar aan Billie Eilish die plots de wereld verovert met haar muziek.

- Het TV-landschap onderging vele veranderingen, o.a. door de komst van Netflix.

Vanaf maandag 2 december vliegen we erin! Dé beste song sinds 2000 hoor je op vrijdag 13 december iets voor 19.00 uur op NRJ!