'High Hopes' van Panic! At The Disco op nummer 1 in 'Power Top 500' van Qmusic

Music is the power. In tijden van corona meer dan ooit. Daarom lanceerde Qmusic deze week de 'Power Top 500', die sinds maandag 13 april de songs bundelt die de luisteraars de meeste power en energie geven nu we met z'n allen nog ietsje langer 'in ons kot' moeten blijven.

Nummers die iedereen goedgezind maken en een boost geven. Die positiviteit vonden de luisteraars vooral in High Hopes van Panic! At The Disco, dat door Qmusic-dj’s Sean Dhondt en Jolien Roets zonet tot de nummer 1 van de 'Power Top 500' werd uitgeroepen. De Liefde voor Muziek-hit Kom Wat Dichterbij van Regi en Wake Me Up van Avicii vervolledigen de top 3 van powersongs.

Sean Dhondt voelde meer dan ooit de kracht van muziek: 'Het is echt onwaarschijnlijk hoeveel berichten er hier binnenstromen. We wilden met deze lijst onze luisteraars power en energie geven tijdens deze heftige periode. M’n collega-dj’s en ik hebben de voorbije week zoveel luisteraars aan de lijn gehad die allemaal toffe verhalen hadden over waarom bepaalde nummers hen energie geven tijdens deze lockdown. Music is the power, laat dat duidelijk zijn. Zeker in deze bizarre tijden!'

De top 10 van de 'Power Top 500':

1. Panic! At The Disco - High Hopes

2. Regi, Jake Reese & OT - Kom Wat Dichterbij

3. Avicii - Wake Me Up

4. André Hazes - Leef

5. David Guetta & Sia - Titanium

6. Clouseau - Vonken en Vuur

7. The Weeknd - Blinding Lights

8. Bryan Adams - Summer Of ‘69

9. Macklemore & Ryan Lewis - Can’t Hold Us

10. Marco Borsato, Armin Van Buuren & Davina Michelle - Hoe Het Danst

Qmusic lanceert virtuele Quarantaine Karaoke waarin luisteraars uit de bol gaan op Vonken en Vuur van Clouseau

Om de positieve vibes helemaal tot bij de luisteraars thuis te krijgen lanceerde Qmusic ook de Quarantaine Karaoke, waarbij de zender iedereen uitnodigde om thuis een absolute powersong op te zetten, daarop volledig uit de bol te gaan en luidkeels mee te zingen. Die powerplaat bij uitstek was Vonken en Vuur van Clouseau, de nummer 6 uit de 'Power Top 500' en een echte meezinger. Met ingestuurde video’s van luisteraars, werd een vrolijke virtuele karaoke gemaakt waarin ook de Q-dj’s te zien zijn.

