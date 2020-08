'Het Rad' krijgt een vervolg op VIER

Foto: © VIER 2020

Er komt een nieuw seizoen van 'Het Rad' op VIER. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Wanneer het populaire spelprogramma met Peter Van de Veire terugkeert, is echter nog niet geweten.

Donderdag sluit 'Het Rad' een eerste succesvolle seizoen op VIER af. Het programma werd elke dag goed bekeken, met pieken tot 700.000 kijkers. In de doelgroep had het programma ook meermaals het marktleiderschap te pakken. De gepimpte versie van het legendarische 'Rad van Fortuin' kon op heel wat bijval rekenen. En dus keert het programma terug.

Maar wanneer 'Het Rad' opnieuw te zien zal zijn, is nog geen uitgemaakte zaak. Komt er een winterversie of is het wachten tot volgende zomer? En hoé keert 'Het Rad' terug? Want ook dat wordt nu bekeken. 'In 'Het Rad zijn er weinig zekerheden, zie het als de surprise box: onvoorspelbaar, maar altijd verrassend', zegt programmadirecteur Annick Bongers daarover in Het Nieuwsblad.

En presentator Peter Van de Veire is alvast ook heel tevreden met het succes van 'Het Rad'. Hij laat weten dat hij het eerste seizoen 'indrukwekkend plezant' vond.

Bron: Het Nieuwsblad