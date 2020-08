Het najaar van ZES!

De 'American Lovers' onder ons worden dit najaar op ZES weer op hun wenken bediend met tal van (nieuwe) titels, direct vanuit de States.

Blood. Sweat. Respect. Titan. Nieuw dit najaar is 'The Titan Games'. Niemand minder dan Dwayne ‘The Rock’ Johnson presenteert deze nieuwe epic competitie, waarin alledaagse atleten hun krachten meten in slopende uitdagingen en allerlei challenges om een kans te maken op de jackpot van 100.000 euro. Het begrip ‘sportwedstrijd’ zal nooit meer hetzelfde zijn. Wie kroont zich tot een echte Titan?

Voor de diehard seriekijkers is er goed nieuws, want enkele topseries keren terug met nieuwe afleveringen. 'Blindspot' en 'Blue Bloods' staan klaar om gebingewatched te worden. En vanaf september maakt 'Two and a Half Men' zijn comeback in de vooravond.

En tijdens de herfstvakantie vallen er opnieuw lijken uit de kast. Letterlijk dan want ZES haalt heel wat Halloween classics van onder het stof. Eén week lang staat horror centraal in onder andere de tv-première van 'The Conjuring 2'.

