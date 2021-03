'Het Journaal' krijgt binnenkort een stevige upgrade

Vanaf zaterdag 27 maart verhuist 'Het Journaal' voor een korte tijd naar de Sporza-studio. Zo kunnen in de huidige studio enkele noodzakelijke technische vernieuwingen gebeuren.

Vanaf paasmaandag 5 april neemt 'Het Journaal' terug zijn vaste stek in Studio 1, die vanaf dan multifunctioneler zal zijn. De studio biedt meer mogelijkheden voor de verschillende journaals doorheen de dag zodat we sneller en wendbaarder kunnen inspelen op de behoeften van de kijkers.

Meer dan ooit vervult 'Het Journaal' een belangrijke rol. En net daarom kiest VRT NWS ervoor om dit voorjaar de journaalmomenten te versterken. Met extra aandacht voor het late journaal. Aangezien het nieuws nooit stopt zal dat journaal een nog belangrijkere rol spelen om mee te zijn met de laatste nieuwsfeiten. De VRT zal ook dieper in gaan op enkele nieuwsthema’s van die dag. Goedele Wachters en Xavier Taveirne worden de vaste ankers om je op weekdagen door de avond te loodsen.

Dimitri Verbrugge, hoofdredacteur 'Het Journaal': 'Meer dan 1 miljoen Vlamingen kijken elke dag nog live naar onze journaals. Maar we weten ook dat niet iedereen tijd heeft voor een uitgebreid nieuwsoverzicht in beeld om 13.00 uur of 19.00 uur. En het nieuws staat ook ’s avonds niet stil. Daarom krijgt ons late journaal vanaf 19 april op weekdagen op Eén een uitgebreidere rol. Uiteraard zal het late journaal ook op VRT NU en VRT NWS makkelijk terug te vinden zijn.'

Christophe Janssens: regisseur en projectcoördinator 'Het Journaal': ''Het Journaal' brengt het nieuws in beeld en die blik op de wereld vanuit de studio willen we vergroten. Door alle technologische mogelijkheden die er nu zijn, kunnen we ook makkelijker en sneller live naar mensen toe gaan, naar een expert, journalist of getuige ter plaatse bijvoorbeeld. Onze studio gaat gemiddeld vier keer per dag op antenne, dat zijn meer dan 1500 journaaluitzendingen per jaar vanuit de nieuwsstudio. Om dat elke keer goed te doen, moet ze dus helemaal up-to-date zijn en aan alle kwaliteitsvereisten voldoen.'

De vernieuwing van de studio zal in negen dagen gebeuren en dat is een huzarenklus voor alle medewerkers van decor en technologie. Zeker ook omdat alle corona-maatregelen gerespecteerd moeten worden. De aanpassingen zullen er voor zorgen dat de studio in de toekomst ook gebruikt kan worden voor andere actua-formats.