Herbekijk de spectaculaire val van Evi Hanssen tijdens de Memorial Van Damme 2004

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Het was een opvallend verhaal afgelopen donderdag in 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn'. Of beter een pijnlijk verhaal... Evi Hanssen vertelde haar meeste gênante verhaal ooit uit haar beginjaren op televisie. De beelden waren nergens meer te vinden... Maar dat was buiten Sven De Ridder gerekend...

Evi kreeg Sven De Ridder bij haar thuis over de vloer en vertelde hem over de pijnlijkste publieke ervaring uit haar leven. Zoals gebruikelijk in het VTM-programma wordt dat verhaal dan nagespeeld door acteurs. Ruth Beeckmans kroop in de huid van Evi en keerde terug naar de zomer van 2004.



Die zomer schopte Evi het van TMF-vj tot sportanker bij de toen net opgestarte zender Sporza schopte. 'Op het einde van de zomer kwam Dirk Abrams plots aan mijn bureau staan met tof nieuws', vertelde Evi. '10 bekende vrouwen zouden live op tv tegen elkaar sprinten tijdens de Memorial Van Damme en ik moest meedoen in naam van Sporza.' Een uitdaging waar Evi vol zelfzekerheid haar tanden inzette. Dat dit de grootste afgang van haar leven zou worden, had ze nooit gedacht...

Herbekijk hieronder de originele beelden van 'De val van Evi Hanssen':





