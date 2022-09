Helmut Lotti haalt de heavy rocker in zich naar boven voor de eerste 'Willy 1000'

Al bijna 3 'jaren' vollenbak gitaren bij rockzender Willy! Op de vooravond van die 3e verjaardag is de tijd rijp voor de grootste, stoerste, langste, vuilste lijst die de zender ooit lanceerde: de 'Willy 1000'.

Van vrijdag 30 september tot vrijdag 7 oktober knallen de opper-Willy’s de 1000 beste rockplaten aller tijden, gekozen door de luisteraars, door de radio. Volgens Helmut Lotti mag één nummer alvast niet ontbreken in de lijst: ‘Run To The Hills’ van Iron Maiden. Speciaal voor de gelegenheid liet de tenor de rocker in zichzelf los en coverde hij zijn ultieme rockplaat. En ‘Iron Lotti’ ging daarvoor zelfs uit de kleren…

Helmut Lotti: 'Mijn broer Johan is hardrock fanaat en draaide het album ‘The Number of the Beast’ van Iron Maiden vroeger plat. ‘Run to the Hills’ was mijn persoonlijke favoriet. Op een dag was ik dat nummer aan het meezingen toen mijn vader plots binnenkwam. Hij stond aan de grond genageld en zei ‘amai gij kunt zingen’. Dat was de eerste keer dat ik een compliment kreeg van mijn vader over mijn zang. Daarom is het nummer heel speciaal voor mij en stem ik het op nummer 1 in de Willy 1000.'

In de ‘Willy 1000’ hebben de luisteraars, en alleen de luisteraars, het volledig voor het zeggen. Via willy.radio of via de Willy-app kunnen zij nog tot woensdag 28 september hun favoriete nummers in de lijst stemmen. 'Alles kan, alles mag. Behalve één nummer. Je hebt het waarschijnlijk door de jaren heen al gemerkt, maar in andere lijsten staat bijna altijd hetzelfde nummer op 1: Bohemian Rhapsody. Prachtig nummer. Grandioos, episch en geweldig. Maar bij ons komt het er niet in. Want wij zijn Willy en wij zijn niet zoals de rest. De 'Willy 1000' wordt dus de enige lijst zonder Bohemian Rhapsody, want je kan er niet op stemmen', lacht Willy-dj Wim Oosterlinck.

Willy ademt al 3 jaar, elk dag rockmuziek

Exact op 11 oktober heeft Willy er drie stevige jaren opzitten. De zender vuurt intussen een volwaardige programmatie af op de luisteraars. Die wordt gedragen door stemmen als Wim Oosterlinck, Sofie Engelen, Marcel Vanthilt, Stijn Meuris, Andries Beckers, Iwein Segers, Cedric Maes, Elke Van Mello, Jan Van den Bossche en Elien D’Hooge. Daarnaast lanceerde de jonge zender een eigen app, was Willy niet weg te slaan van de festivals en werden er opmerkelijke acties op poten gezet zoals een muurschildering als eerbetoon aan Luc De Vos in het centrum van Gent, een zoektocht naar hét Willy-café van Vlaanderen en organiseerde Willy een eerste editie van High Voltage in Het Depot.

Annelies Orye, channel manager Willy: 'Radiozender Willy is letterlijk van nul gestart, maar wel met tonnen ambitie. Als digital only station zijn we er intussen in geslaagd om een duidelijke plek te veroveren in het radiolandschap. En dat met een duidelijke missie: rockmuziek spelen waarvan ieders wilde haren overeind gaan staan. De ambitie is uiteraard om te blijven groeien en dé referentie te worden in Vlaanderen als het gaat over goede rockmuziek, because Music Matters.'

Willy-luisteraars kunnen de 'Willy 1000' vanaf vrijdag 30 september elke weekdag volgen tussen 09u00 en 19u00 en in het weekend tussen 10u00 en 19u00. Wie op nummer 1 staat in de eerste 'Willy 1000' hoor je vrijdag 7 (r)o(c)ktober bij Willy, te beluisteren via willy.radio, DAB+, de Willy-app, via smartspeakers (commando: "Hey Google, praat met Willy Radio") en bij Telenet op kanaal 931. Willy op de voet volgen? Dat kan via Willy’s Facebookpagina en Instagram.