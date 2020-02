Hartoperatie voor Q-dj Wim Oosterlinck

Foto: Qmusic - © DPG Media 2019

Het dj-team van 'De ochtendshow van Vlaanderen' was vanmorgen niet volledig. Wim Oosterlinck werd vandaag geopereerd aan zijn hart. Sam De Bruyn en Inge De Vogelaere wensen hun collega veel beterschap!



Vorige week was Wim Oosterlinck ook al een dagje afwezig. Toen moest hij een scan laten doen van zijn hart. Er was immers een hartstoornis vastgesteld. Hierop volgde dan de ingreep van vandaag.



Zelf bleef Oosterlinck er vrij rustig bij: 'Morgen moet ik onder het mes. Dus ik kan er weeral niet bijzijn. Ik heb een hartoperatie. Drie uur binnen in het ziekenhuis, dat is het.



Volgende week is er geen ochtendshow met Sam, Inge en Wim. Zij genieten van een weekje vakantie. Op maandag 2 maart keert het ochtendtrio terug bij Qmusic.

Bron: HLN



Lees ook: