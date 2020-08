Hangt Peter Van de Veire zijn hoofdtelefoon aan de haak?

MNM-dj Peter Van de Veire hint op Instagram naar 'nieuws' dat woensdag zal bekend gemaakt worden. 'Je raadt het nooit', schrijft hij bij een foto waarop zijn hoofdtelefoon te zien is.

Het nieuws dat Van de Veire woensdag de wereld instuurt, heeft dus zo goed als zeker met radio te maken. En dan doemen verschillende scenario's op. Stopt Peter Van de Veire bij MNM? Of stopt hij als ochtend-dj? Al sinds de start van MNM in 2009 presenteert hij het ochtendblok. En daarvoor deed hij dat ook al een tijdje bij Studio Brussel. Een mens zou van minder moe worden.

Maar de kans bestaat ook dat Peter Van de Veire bij MNM en ander blok gaat invullen. Meest voor de hand liggend is dan dat hij de avondspits gaat presenteren. Dat blok was jarenlang in handen van Tom De Cock, maar die verliet de zender eerder dit jaar. En Van de Veire presenteerde bij evenementen als bijvoorbeeld de 'MNM 1000' al wel eerder in de avondspits. Ons lijkt het alvast een mogelijkheid. Maar wat het nieuws precies is, dat weten we dus pas echt op woensdag.