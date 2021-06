'Haaguil' uit Deinze wint wedstrijd Kunst & Kabouters van 'Culture Club'

Waar ligt de grens tussen kunst en kitsch? Dat was dé hamvraag van Kunst & Kabouters, de wedstrijd van het Radio 1-programma 'Culture Club'. Beeldend kunstenaar Stief Desmet en Hannes Coudenys (oprichter Hurae en Smile Safari, bekend van Ugly Belgian Houses) lanceerden vorige week een shortlist van 10 interessante voortuinen, samengesteld door de Radio 1-luisteraars.

Iedereen kon een lang week stemmen op zijn of haar persoonlijke favoriet. De voortuin 'Haaguil' van Noël De Loof uit Deinze kreeg uiteindelijk het meest aantal stemmen en werd zonet officieel gekroond tot 'origineelste voortuinkunst in Vlaanderen'.

Noodoplossing werd kunstwerk

De 'haaguil' is eigenlijk een 'ransuil' vertelt de trotse winnaar Noël De Loof. Noël wou enkele jaren geleden de haag in zijn voortuin snoeien in de vorm van zijn huisnummer. Dat mislukte en als noodoplossing heeft Noël er dan maar een uilenvorm van gemaakt. 'Het is wel degelijk een uil, maar sommige mensen zien er ook een monstertje in.' Voor de ogen van de uil heeft Noël twee reflectoren gebruikt. Zo licht de uil ook 's nachts op door de koplampen van voorbijrijdende auto's. 'De ogen van de uil zijn al een paar keer gestolen', zegt Noël. Noël verdient met de bekroning eeuwige roem én een officieel weerbestendige gedenkplaat van Radio 1.

Ode aan de Vlaamse voortuin

Presentator Bent Van Looy bracht de uitzending van 'Culture Club' speciaal vanuit de voortuin van Noël. Gelegenheidsdichter Stijn De Paepe zorgde voor een gelegenheidsgedicht als ode aan de Vlaamse voortuin. Verder was er in de uitzending ook aandacht voor het Kabouter Bevrijdingsfront dat pleit voor het algemeen welzijn en het psychologisch welbevinden van de Vlaamse tuinkabouter.

'Borstenbrievenbus' en 'tegelduif'

De 'borstenbrievenbus' in Diest en de 'tegelduif' in Zichem kregen een eervolle plaats in de top 3. De 'borstenbrievenbus' in Diest is het levenswerk van bakker René Huybrechts. Zijn weduwe Irma vertelde in het programma dat er overal in Vlaanderen kunstwerken van haar man te vinden zijn. Van hele platvloerse brievenbussen tot een stijlvol kruisbeeld voor Annick Van Uytsel.

De 'tegelduif' in een voortuin in Zichem is representatief voor de eigenaar die er woont: een duivenmelker in hart en ziel. De duif houdt in zijn bek een suikerklontje vast, refererend aan een mooie carrière in de suikerfabriek.

Volksvlijt en bricolagekunst

Juryleden Stief Desmet en Hannes Coudenys kijken tevreden terug op de actie. Met kunst in de voortuin toont de Vlaming zijn ziel. Het is een communicatie met de wereld en het openbare leven. Wat iemand in zijn voortuin zet bepaalt mee de identiteit van de eigenaar, of de identiteit die hij zich wil aanmeten. Vele voortuinkunst getuigt van volksvlijt en bricolagekunst, een ambacht die stilaan verdwijnt.

Ontdek hieronder de volledige top 10:

De haaguil (Deinze)

De kont- en borstenbrievenbus (Averbode en Diest)

De tegelduif (Zichem)

De l'œil 'ceci n'est pas un maison' (Borgerhout)

Minihuisje-brievenbus (Loppem)

De apocalyps (Boortmeerbeek)

Schapen op een versteend eiland (Lummen)

Bucolische panda's en fontein (De Panne)

Eclectische alles door elkaar-tuin (Sint-Joris-Weert)

Stenen brommer (Wommelgem)

