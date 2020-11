Guga, Nathalie, Jonas en Ruth zetten 2020 te kijk in 'RIP 2020'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Moet het nog gezegd, 2020 was een horrorjaar. VTM wil dit vreemde jaar met een luide lach afsluiten en heeft Guga Baúl, Ruth Beeckmans, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens gevraagd om een humoristisch jaaroverzicht te maken: 'RIP 2020'.

Omdat het jaar niet snel genoeg voorbij kan zijn, begint het viertal al terug te blikken op woensdag 25 november om 20.40 uur bij VTM. Zeven woensdagen lang maken ze een humoristische stand van zaken op van de wereld. Locatie van deze pop-up comedyshow is de stadsschouwburg van Mechelen. Welke plek is immers een beter symbool voor dit jaar dan een lege theaterzaal?

Het viertal van 'RIP 2020' 'ript' alle grote en kleine nieuwsfeiten van het voorbije jaar, 'boekskes'- en krantenkoppen, opmerkelijke gebeurtenissen op het Internet, opvallende foto’s en tv-fragmenten,... Werkelijk àlles wordt doorgelicht en vormt inspiratie voor hun wekelijkse jaaroverzicht in de vorm van een comedyshow. Het resultaat? Guga, Nathalie, Jonas en Ruth verzinnen typetjes achter de opmerkelijke nieuwsfeiten, voorzien opvallende beelden van stemmetjes, zingen nieuwe versies van de grootste pophits en imiteren uiteraard ook de meest besproken BV’s.

Nathalie Meskens: 'Guga, Jonas en Ruth zijn drie absolute kleppers, we voelen elkaar zo goed aan dat de moppen er soms gewoon vanzelf uitstromen. Handig, als je een jaaroverzicht in de vorm van een comedyshow wil maken.'

Guga Baúl: 'Ik kijk ernaar uit een breed arsenaal aan stemmen naar boven te mogen halen in 'RIP 2020', want er zijn véél filmpjes die erom smeken gedubt te worden. We spoelen 2020 gewoon helemaal terug en geven het een make-over waar je wél happy van wordt.'

Ruth Beeckmans: 'Wat een eer om met dit trio een show te mogen maken! We gaan het afgelopen jaar echt fileren en humor zoeken in zaken die eigenlijk van oorsprong niet grappig zijn.'

Jonas Van Geel: 'Ik kijk er naar uit om dit verschrikkelijke jaar in de ogen te kijken om er comedy mee te maken. Uiteraard zal er veel corona in zitten maar we vergeten soms dat er dit jaar ook nog een hoop andere grappige gebeurtenissen gebeurd zijn.'

De afleveringen van RIP 2020 zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

