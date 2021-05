Grace wint 'The Voice Van Vlaanderen 2021'! Coach Natalia blinkt van trots. Wie de finale heeft gemist kan terecht op VTM GO om de uitzending alsnog te bekijken. Wij laten je alvast nog eens genieten van het overwinningsmoment.

Herbekijk het moment waarop duidelijk wordt dat Grace de nieuwe 'Voice van Vlaanderen' is geworden!

