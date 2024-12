Gorki stijgt met Mia naar de top van de Radio2 Top 2000 Aller Tijden

Vlaanderen houdt van Gorki! Dat hebben de luisteraars van Radio2 bewezen door dit icoon op 1 te stemmen in de Radio2 Top2000 Aller Tijden. Hun 'Mia' staat bovenaan dé lijst van de geliefdste muziek ooit.

Het is dit jaar 10 jaar geleden dat zanger Luc De Vos stierf, en ook de Radio2-luisteraar eert dit moment. Op nummer 2 prijkt ‘Bohemian Rhapsody' van Queen. De 3e plaats is voor ‘Nobelprijs’ van Clouseau: de kers op de taart van het feestjaar van de band. Gorki volgt Will Tura op die vorig jaar op 1 prijkte met 'Eenzaam zonder jou'.



De Radio2-luisteraar kiest opvallend voor hits die deel uitmaken van het collectieve geheugen. Dé meest gekozen artiest is ABBA met maar liefst 21 noteringen. Op de voet gevolgd door The Beatles met 20 noteringen. Clouseau staat als eerste Belgische groep in de lijst met 18 nummers. De band vierde dit jaar hun veertigjarig bestaan, en ook Radio2 vierde mee met de special Clouseau40.



De Radio2 Top2000 Aller Tijden is een lijst vol met straffe hits, met een meerderheid van nummers uit de jaren '80 (543 nummers) gevolgd door de jaren '70 (469 nummers). De Radio2-luisteraar houdt ook van Nederlandstalige muziek, meer dan 15% van de lijst bestaat uit Nederlandstalige nummers.

De twintig populairste



De lijst was eerder al bekend, voor de 20 nummers bovenaan bleef het spannend tot het laatste moment. Luisteraars konden nog tot dinsdag 31 december 15 uur stemmen en zo de volgorde bepalen. Iets voor 18 uur maakte Peter Van de Veire de grote winnaar bekend. Dit is de top 20:

1. Mia - Gorki

2. Bohemian rhapsody - Queen

3. Nobelprijs - Clouseau

4. Eenzaam zonder jou - Will Tura

5. Dancing queen - ABBA

6. Laat de zon in je hart - Willy Sommers

7. Imagine - John Lennon

8. You're the first, the last, my everything - Barry White

9. Sultans of swing - Dire Straits

10. Piano man - Billy Joel

11. Music - John Miles

12. The river - Bruce Springsteen

13. Summer of '69 - Bryan Adams

14. Nothing else matters - Metallica

15. The best - Tina Turner

16. Hotel California - Eagles

17. Viva la vida - Coldplay

18. Purple rain - Prince

19. Let it be - The Beatles

20. Sebastian - Steve Harley & Cockney Rebel

Volop sfeer in Roeselare met meer dan 133.000 bezoekers

De Radio2 Top2000 Aller Tijden werd uitgezonden van woensdag 25 tot en met dinsdag 31 december. Dag én nacht, live vanuit Roeselare. De Radio2-dj's gidsten je door de lijst en een hele reeks artiesten van bij ons trad live op. Meer dan 133.800 bezoekers kwam langs tijdens de Radio2 Top200 Aller Tijden in Roeselare. Luisteraars genoten massaal van deze marathon van de mooiste muziek en deelden enthousiast hun verhalen via de Radio2-app en sociale media. Radio2-dj's uit de regio's trokken ook Vlaanderen rond om te kijken hoe er in hun regio gestemd werd.



Radio2 vierde het gezelligste eindejaar in Roeselare. Van maandag 9 december tot en met dinsdag 31 december vertoefde Radio2 drie weken lang op de Grote Markt in Roeselare. Onder meer Radio2 Ann&Daan, Radio2 WinWin met Xavier Taveirne en Radio2 Spits met David Van Ooteghem presenteerden vanuit Roeselare. Heel wat enthousiastelingen kwamen op bezoek. Je kon er de radio-uitzendingen live meemaken, de Radio2-stemmen ontmoeten en genieten van spetterende optredens. Onder andere Helmut Lotti, Garry Hagger, The Starlings, Wim Soutaer en Bart Herman trokken massaal veel enthousiaste toeschouwers naar het Radio2-kerstplein in Roeselare.